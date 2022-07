Savona, dopo “Holiday” la città della Torretta è pronta ad ospitare un nuovo set

Savona. A pochi giorni dalla conclusione di Holiday, l’ultimo film di Edoardo Gabbriellini e prodotto da Olivia Musini, con Lorenzo Mieli e Luca Guadagnino, in parte girato a Savona, è in arrivo in città un nuovo set.

Questa volta si tratta di una produzione tedesca che ha contattato la Genova Liguria Film Commission per realizzare dal 18 al 23 luglio un docu-film su Renata Scotto.

“E’ una notizia di cui essere contenti – commenta il sindaco Marco Russo – sono tanti i pregi di Savon a e gli scorci che può offrire a una troupe cinematografica, pensiamo ai nostri monumenti, al mare, ai boschi e alle colline. Credo che sia un settore che va sviluppato”.

Nel caso di Holiday (film che è stato interamente girato in Liguria), ad esempio, è stato il carcere di Sant’Agostino ad attirare la produzione. “Per la prima volta – osserva il sindaco Russo – grazie alla collaborazione con la Genova Liguria Film Commission abbiamo potuto aprire la struttura carceraria, in disuso 6 da anni, valorizzando un altro contenitore storico di Savona, cui la nostra amministrazione ritiene di poter dedicare in futuro molte attenzioni”.

In Italia, infatti, non esistono molte strutture come Sant’Agostino che si presta alla perfezione per set che devono ricreare ambienti carcerari.

“Speriamo in futuro – conclude Russo – di poter attivare, sempre in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission e la sua presidente Cristina Bolla, nuovi circuiti con case di produzione nazionali e internazionali, utili non solo al rilancio turistitico di Savona, ma importanti anche per creare lavoro sul territorio e attivare nuove leve economiche utili anche per il commercio”.

IL CARCERE DI SANT’AGOSTINO

Sorge in centro a Savona sulla collina del Monticello, nei pressi della Torretta, dove nella seconda metà del Trecento vennero eretti la Chiesa ed il convento di Sant’Agostino. Il complesso, articolato su tre livelli, ha subito trasformazioni e modifiche. Nel 1473 il frate Giovanni Bono, creò per la prima volta, una tipografia dove furono stampati in caratteri metallici numerosi libri. All’inizio dell’ottocento, a seguito della soppressione degli ordini monastici operata dalle leggi napoleoniche, il Convento diventa sede di carcere giudiziario, funzione che ha ricoperto per più di due secoli per venire chiuso solo nel 2016.