Savona, Bagarre Ata: Orsi chiede una diffida, Meles di “affidare alcuni servizi ad altri”. E Russo sbotta: “Così si fa fallire l’azienda”

Savona. Scontro durante la seduta della prima commissione consiliare per l’audizione dell’amministratore unico di Ata tra l’opposizione e il sindaco Marco Russo. Affidare ad altri una quota dei servizi che non vengono garantiti da Ata e diffida ad Ata per ottenere una deroga per poter fare investimenti. Sono le proposte arrivate rispettivamente dai consiglieri comunali Manuel Meles e Fabio Orsi per migliorare il servizio di igiene urbana nella città di Savona.

Da Meles arriva la proposta di ricorrere ad aiuti esterni per andare incontro ad Ata e raggiungere un livello di servizio più alto: “Ata non è in grado di garantire minimi qualitativi previsti dal contratto. Dopo la newco ci vorrà ancora tempo per il miglioramento del servizio. Ma si può capire come aiutare Ata a svolgere parte del servizio. Una quota del servizio che non viene svolto è evidente che la deve svolgere qualcun’altro, altrimenti avremmo sempre un livello di qualità del servizio basso. Bisogna prendere consapevolezza che andiamo a tirare una coperta che è sempre più corta. Per aumentare alcuni servizi, si taglia qualcos’altro”.

Sulla qualità del servizio interviene anche Fabio Orsi: “Ata ha un contratto di servizio che genera 14 milioni di euro all’anno e deve gestire un servizio di qualità. Se non è adempiente e non rispetta la continuità del servizio che sta alla base del concordato il Comune manda una diffida ad Ata e l’amministratore unico si reca dal giudice delegato e dal commissario chiedendo loro una deroga sugli investimenti“.

E sugli investimenti Orsi attacca: “Come mai ora c’è la possibilità di acquistare i cassonetti e fino a ieri non poteva essere fatto? ‘Siamo in concordato’ non deve diventare l’alibi per qualunque critica”. A questo proposito il consigliere, interpellando Tapparini, punge ancora sulla mancata partecipazione ai bandi del Pnrr in materia di rifiuti: “Si è persa una grandissima occasione”. Sul punto Tapparini spiega che l’azienda non avrebbe potuto partecipare: “Ci siamo trovati nel momento sbagliato. In tutti i bandi una delle condizioni previste è che devono dichiarare di non essere in fallimento o in concordato. Quindi Ata è esclusa. Inoltre, siamo in fase di transizione”.

Orsi ha sollecitato chiarimenti sulla diffida al Comune di Savona da parte di Ata per il pagamento degli oneri di servizio post gestione della discarica di Cima Montà addebati in parte all’amministrazione Berruti e alla giunta Caprioglio. “Con la controparte c’è un rapporto di dialogo, ci è stato chiesto tempo per permettere al Comune di approfondire la richiesta per verificare e confido che a breve avremmo una risposta“, ha detto Tapparini. Da qui la preoccupazione di Orsi: “Ata pretende questa somma, ma a bilancio non è stato previsto manco un’euro“. Immediata la replica del sindaco: “Il consigliere Orsi si stupisce che chi ha mandato la diffida dica che l’ha mandata e affida all’affermazione che l’ha mandata che quindi è dovuta. Francamente la cosa mi sconcerta. Il Comune ritiene non fondata la richiesta e ci sarà un interlocuzione“.

E Russo torna sulla discussione generale in merito al piano presentato da Tapparini: “Ho sentito dei commenti dalla minoranza che mi hanno lasciato basito. Dobbiamo sgombrare il campo da cose fantasiose. Ata invece di fare il 100% del servizio lo fa al 60%, quindi prendiamo la quota rimanente e la affidiamo a un altro? – dice replicando a Meles -. Ma per poterlo fare devo risolvere il contratto con Ata. E come lo scelgo l’altro soggetto? Scelgo dall’elenco telefonico o faccio un’altra gara? Oltre a portare Ata al fallimento, la soluzione sarebbe fare un’altra gara. Fa presa sui giornali ma non in questo consesso”.

E riferendosi all’intervento di Orsi aggiunge: “Come facciamo a diffidare Ata? E’ una narrazione che non sta né in cielo né in terra. Il concordato oltre a tutelare i diritti dei creditori, deve consentire all’azienda di svolgere un servizio essenziale per la città. Se io mando una diffida ad Ata risolvo il contratto. Davvero è questa la soluzione? Arrivare a un contenzioso con Ata per un inadempimento contrattuale, che non affermo io ma lo assumiamo in questo ragionamento come ipotesi? Non è la risposta al problema che oggi dobbiamo affrontare, sarebbe un disastro per i cittadini e non una soluzione per l’immediato”.

Alla minoranza è stata poi negata dal presidente della commissione la controreplica. Orsi commenta fuori dall’aula: “E’ stato travisato completamente quello che è stato detto. Se nessuno fa niente nei confronti di Ata è chiaro che ci teniamo il servizio modesto. La diffida aiuterebbe l’azienda a ottenere la possiiblità di fare investimenti”.

Anche Meles ribatte: “Non si propone di affidare l’intero servizio, ma solo la quota che Ata non è in grado di svolgere. Non è credibile che si continui a pagare lo stesso importo per avere un determinato livello di servizi e riceverne in cambio appena la metà, nella migliore delle ipotesi. Non esporrebbero Ata al rischio fallimento, ma Ata ne avrebbe un beneficio finanziario e industriale, riuscendo ad alleggerire la pressione sulla struttura operativa e migliorando un poco la produttività dell’azienda“.