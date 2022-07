Fondi ministeriali

Savona, approvato il piano asfaltature: nel 2022 lavori per 160mila euro

Lavori per 160mila euro in via Crispi/via Torino e via Milano (tratto tra via Verdi e via Solari); via XX Settembre, tra piazza del Popolo e via Luigi Corsi; Corso Vittorio Veneto, tra via Bellini e via Alla Marina