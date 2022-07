Sassello piange Giovanna Giacobbe: titolare di un centro contabile e figlia del fondatore della fabbrica di amaretti

Sassello. Comunità in lutto per la scomparsa di Giovanna Giacobbe, titolare di un centro contabile e figlia di Antonio, fondatore dell’omonima e molto conosciuta fabbrica di amaretti del paese. Si è spenta all’età di 60 anni, dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkison, contro cui combatteva dal 1998.

Sorridente e una vera combattente, così la descrivono gli amici affranti dal dolore per la perdita. Giovanna aveva sempre dimostrato la sua volontà di mettersi in gioco e accettare nuove sfide, aveva infatti deciso di studiare e aprire il suo centro contabile per non accontentarsi di essere “figlia di” ma di costruire con le sue stesse mani il suo futuro. E nemmeno quando ha scoperto della sua malattia, si è abbattuta, ma ha cercato di combatterla con tutte le sue forze.

Faceva parte di una delle famiglie più note a Sassello: oltre al padre, “re degli amaretti”, anche altri parenti erano e sono punti di riferimento del commercio locale. Tra loro si ricorda Gina Giacobbe, scomparsa lo scorso febbraio all’età di 93 anni, dopo una vita dedicata al suo bar, ora gestito dai figli Giustina e Giuliano, destinazione di molti appassionati di amaretti e di gelato.

Moglie di Gino Aragone, responsabile della polizia locale del paese ora in pensione, dalla cui unione è nato il figlio Andrea, Giovanna lascia anche la madre Matilde e la sorella Maria Antonietta.

Questa sera (domenica 10 luglio), alle ore 20:30, sarà recitato il Rosario alle nella basilica dell’Immacolata Concezione, il funerale si svolgerà domani alle 11, nella chiesa della Santissima Trinità di Sassello.