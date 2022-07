Sara Meloni con le ali ai piedi: suo anche il titolo nazionale Libertas di corsa su pista

Pistoia. Sabato 2 e domenica 3 luglio, sulla pista “Campo Scuola” di Pistoia, in Toscana, si è svolto, in collaborazione con la Fidal, il sessantottesimo campionato nazionale Libertas di atletica leggera 2022.

Sabato mattina alle ore 11,30 Sara Meloni, atleta del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito allenata da papà Piernicola Meloni e da mamma Eleonora Ferrara, ha gareggiato e vinto anche il titolo nazionale Esordienti 10 di corsa su pista sulla distanza più lunga della manifestazione che è stata quella dei 600 metri.

Una distanza molto corta rispetto a quelle abitudinarie di Sara, che ha dimostrato di saper primeggiare anche su percorsi brevi. Il tutto in una giornata tremenda per il caldo, con temperature altissime in pista.

Sara Meloni sul gradino più alto del podio