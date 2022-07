Santa Corona, lettera di ringraziamenti al personale del 3^ Negri: “Grande esempio di buona sanità”

A nome della famiglia Daino intendo esprimere il nostro ringraziamento per l’assistenza prestata a mio padre, giunto al 3′ Negri giovedì scorso, dopo più di 24 ore di attesa per un posto letto, è stato assistito sin da subito con grande attenzione e cortesia.

Alle ore 23 l’infermiere di turno di cui purtroppo non conosco il l nome, ma che voglio ringraziare, mi ha avvisata che papà era giunto in reparto, che era stato sistemato e che tutto era a posto, ma anche se era tardi ha voluto informarmi dell’arrivo e darmi indicazioni per prenotare le visite nei giorni successivi.

Ogni giorno sono stata messa al corrente della situazione dal dottor Rubino, che ringrazio di cuore per la grande professionalità, disponibilità e cortesia dimostrata in ogni nostra conversazione.

A tutto il personale, dalla caposala Sig.ra Ghirardelli a ogni singolo dipendente, grazie infinite, in un periodo in cui si parla solo di malasanità, siete di grande esempio!!!!!

Patrizia Daino