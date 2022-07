Sansa critica le spese della Regione. Vaccarezza: “Meeting Rimini evento internazionale per la Liguria”

Liguria. Scontro da “campagna elettorale” oggi in Regione nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa ligure, chiamata a discutere sul pacchetto di atti economico-finanziari relativi a rendiconto di esercizio 2021, bilancio previsionale e previsioni di spesa.

Nel mirino della minoranza, e in particolare del consigliere Ferruccio Sansa, le risorse inserite per attività promozionali, istituzionali e di segreteria giudicate “discutibili”, anziché dirottarle su sanità, istruzione e servizi. L’esponente di opposizione aveva già sollevato, con non poche polemiche, alcune iniziative della Regione.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha illustrato la relazione unitaria del gruppo sui tre provvedimenti finanziari (Rendiconto, Assestamento e Defr) e ha annunciato voto contrario.

Tra le spese finite al centro del botta e risposta quelle sul Meeting di Rimini, sulle quale non si è fatta attendere la risposta del capogruppo della lista Toti in Regione – Cambiamo -, Angelo Vaccarezza: “Anche quest’anno, nella sua requisitoria di mezza estate, il Collega Ferruccio Sansa ha ritenuto opportuno deliziarci con le esternazioni dedicate alle attività di promozione che Regione Liguria mette in campo. Anche quest’anno l’obiettivo principale dei suoi attacchi è stato il Meeting di Rimini. Gia’ nel 2021 si è espresso sul Meeting di Comunione e Liberazione, chiedendosi il motivo della presenza dello stand di Regione Liguria, utilizzando parole sarcastiche e poco piacevoli (“per vendere focaccia” fu la sua espressione). Quest’anno, durante un intervento in sede di Assemblea ligure una “boutade” sulla presenza, nell’edizione 2022, dell’Autorità Portuale Genovese. Delle due l’una: o Ferruccio non conosce la portata dell Meeting, circa 200.000 presenze ogni anno, o lo infastidisce il fatto che la nostra Regione sappia fare un uso proficuo e concreto delle sue risorse” afferma Vaccarezza.

“Il Meeting è un evento di portata mondiale, e lo dimostra la qualità degli ospiti succedutisi negli anni. Ne cito tre per tutti: nel 1982, Papa Giovanni Paolo II vi pronunciò uno tra i più importanti discorsi programmatici del suo Pontificato. Nel 1987 uno degli ospiti fu Madre Teresa di Calcutta. Nel 2004 ebbe luogo l’incontro tra i Ministri degli Esteri di Israele Silvan Shalom e quello dell’OLP Nebeel Shaat”.

“Mal comprendo se al consigliere Sansa dia semplicemente fastidio che la Liguria abbia visibilità davanti alle centinaia di migliaia di persone che seguono ogni edizione o quale altra possa essere la vera ragione; va da sé, che le risorse che tanto critica, siano, visti i risultati, assolutamente ben impiegate”.

“Il Meeting di Rimini da anni è luogo di confronto e aggregazione, è il palcoscenico della politica internazionale quando non addirittura mondiale. Questo il collega Sansa non può non saperlo. Certo forse lui ha nostalgiche rimembranze dei tempi in cui Regione Liguria era al massimo lo sponsor dello stand del “Goulasch” al Festival dell’Unità del Prolungamento di Savona. E fa bene, poiché alcuni modus operandi dell’Ente sono e resteranno il passato remoto della Liguria” conclude Vaccarezza.