Sanità in Liguria, Roberto Arboscello farà il punto sulla situazione lunedì sera ad Albissola Marina

Albissola Marina. La situazione in cui versa la sanità nella nostra regione. Lo stato attuale, i problemi da risolvere, come intervenire e dove correggere. Ne parlerà il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, che farà appunto il quadro della situazione indicando come procedere per un miglioramento, secondo il suo punto di vista. Parteciperanno medici e associazioni di categoria. Appuntamento lunedì alle 21 a Pozzo Garitta.

“Un ordine del giorno di straordinaria importanza, quello in cui versa il nostro sistema sanitario ligure – sottolinea il segretario del partito Democratico, Roberto Bragantini – un problema di spessore. Per questo sarà utile spiegare, facendo una fotografia dello stato della sanità, com’è la situazione”.

L’evento, organizzato dalla locale sezione del PD di Albissola Marina, è aperto al pubblico.