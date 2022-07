Sanità: domani Toti in visita al San Paolo e al Santa Corona. A Pietra incontro a teatro con gli addetti ai lavori

Savona/Pietra Ligure. Domani, giovedì 14 luglio, visita del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità in Asl2 insieme al direttore generale Marco Damonte Prioli per fare il punto sui progetti in corso e futuri, anche in relazione ai finanziamenti del PNRR.

Parteciperanno anche il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, il direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Francesco Quaglia e il coordinatore della Struttura di Missione per la sanità ligure Giuseppe Profiti.

La prima tappa del presidente di Regione sarà all’ospedale San Paolo di Savona nel primo pomeriggio dove visiterà il Centro Ictus e il reparto di Urologia.

Successivamente si recherà a Pietra Ligure per l’inaugurazione della nuova Tac all’ospedale Santa Corona e poi al Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure (Piazza Castello) il presidente della Regione incontrerà gli addetti ai lavori e gli stakeholder.

A fine giugno il governatore ligure era stato in visita al nosocomio di Cairo Montenotte per l’inaugurazione del primo ospedale di comunità in Liguria.