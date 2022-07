San Filippo Neri – Yepp Albenga, rimane Pietro Gianetti: “Prima Categoria? Sono fiducioso”

Albenga. La neonata società, fondata dalla fusione delle due realtà ingaune, ha avuto il necessario bisogno di tuffarsi in ottica mercato in vista della prossima Prima Categoria.

Il campionato non sarà facile, questo il sodalizio lo sa, quindi la volontà è di mettere a disposizione del duo tecnico, composto da Rotiroti e Torregrossa, una rosa pronta e unita.

Per questo motivo, dopo le ufficializzazioni degli innesti di Mirko Dell’Oriente, classe 2001, e dei due 2003 Tommaso Alongi e Alessio Zunino, è arrivata la conferma di un calciatore che già lo scorso anno ha militato in una delle due società della fusione, lo Yepp Albenga: si sta parlando di Pietro Gianetti, terzino destro ex giovanili della Baia Alassio.

Il classe 2004 ha voluto manifestare pubblicamente la sua soddisfazione: “Sono entusiasta di continuare questo percorso sportivo e non con la società, ho trovato fin dall’anno scorso persone qualificate e molto comprensive. Ringrazio la dirigenza, in particolare Antonio Capezio e Davide Vigliercio per avermi coinvolto fin da subito. Sono fiducioso per questo campionato di Prima Categoria, sicuramente l’esperienza e l’alto minutaggio che ho avuto in Seconda Categoria mi aiuteranno, ora testa alla preparazione e forza San Filippo Neri – Yepp Albenga“.