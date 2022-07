Saldi estivi al via: giro d’affari da 3,1 miliardi, ogni famiglia spenderà in media 200 euro

Liguria. Prendono il via oggi in tutte le regione italiane i saldi estivi. Un rito che assume un valore ancora più importante visto che le famiglie si trovano a fronteggiare l’aumento dell’inflazione e una riduzione del proprio potere d’acquisto. Commercianti e consumatori hanno fatto ciascuno le proprie stime e in media una famiglia spenderà tra i 150 e i 270 euro per acquistare prodotti in saldo.

Secondo Confcommercio il valore complessivo del giro d’affari si attesterà a 3,1 miliardi e ogni famiglia spenderà 202 euro, 88 euro pro-capite. “Una stima in leggero aumento rispetto allo scorso anno – valuta il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni – e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto sulle coste e nelle città d’arte”, commenta il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni. L’appuntamento con i saldi estivi “quest’anno coglie le famiglie in una situazione di forte difficoltà”, afferma invece l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori che nell’indagine sugli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli stima che “secondo le intenzioni il 37,4% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 149 euro a famiglia”.

Poco distanti le stime del Codacons, che indica una spesa media di 165 euro a famiglia, mettendo al contempo in guardia sul periodo di incertezza scaturito dal caro-bollette e dall’emergenza prezzi. L’associazione dei consumatori sostiene che le vendite rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid, prendendo ad esempio il dato del 2019, quando il giro d’affari dei saldi estivi superò i 3,5 miliardi di euro. A far sperare in un buon andamento delle vendite sono i numeri di uno studio elaborato da Confimprese ed EY, che rileva come siano tornati a crescere i consumi in Italia: +6,2% a maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo l’assessore regionale a sviluppo economico e commercio, Andrea Benveduti, “comprare e consumare italiano è una scelta politica a difesa dei nostri produttori, imprenditori, lavoratori. Che sia questa, come analizzano le indagini di mercato che segnano una cauta ma rinnovata propensione alla spesa degli italiani, un’occasione di rilancio per un settore strategico per il nostro Paese. L’invito è quello di comprare nei negozi sotto casa, non solo per una maggiore qualità dell’acquisto, ma anche per contribuire alla ripresa economica delle imprese che hanno strenuamente lottato per sopravvivere nell’ultimo difficile periodo”.

Ma per il presidente provinciale della Confcommercio savonese Vincenzo Bertino “il settore commerciale resta comunque penalizzato in estate con il settore turistico che alza i prezzi in alta stagione, quando maggiore è la richiesta di pernottamenti, mentre moda e abbigliamento procedono al ribasso… Un controsenso che ormai è tempo di sanare. L’inizio di luglio è fine stagione? Auspichiamo un intervento del legislatore, anche perché quest’anno ci sono i segnali di un recupero nelle vendite e negli incassi di tanti negozi ed esercizi commerciali, con dati vicini a prima della pandemia. I saldi non possono essere certo la fonte principale di entrate, semmai devono ritornare ad essere uno strumento utile e vantaggioso per imprese e clienti: sfruttare le rimanenze di magazzino prima del cambio di stagione e offrire un prodotto ancora di qualità al consumatore con un prezzo scontato”.