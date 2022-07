Rubano monopattini con l’aiuto dei figli: quattro persone denunciate dalla polizia di Stato

Provincia. Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio della Questura di Savona in città. I servizi, realizzati quotidianamente soprattutto nelle ore serali e notturne, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica.

Nell’ambito di tali servizi i poliziotti delle volanti hanno denunciato all’Autorità giudiziaria quattro persone, con l’accusa di ricettazione, due delle quali anche con l’accusa di furto aggravato e induzione ai danni di minori a commettere reati.

Si tratta di due gruppi di nomadi “in trasferta” a Savona con i loro camper.

Nella tarda mattinata del 6 luglio, i poliziotti sono intervenuti per una segnalazione di furto di due monopattini, nella zona del “prolungamento a mare” del capoluogo. In breve tempo, gli operatori hanno individuato la refurtiva, nella disponibilità di due coppie, e dei loro figli, in tutto una quindicina di bambini di varie età.

Pertanto, i quattro adulti sono stati denunciati per ricettazione e i monopattini restituiti ai giovanissimi proprietari.

Nelle fasi di identificazione dei denunciati, i poliziotti, visionando un filmato di una telecamera a circuito chiuso di un esercizio commerciale colpito da un furto nella stessa mattina, hanno riconosciuto le due donne come presunte autrici del reato e le hanno denunciate per furto aggravato.

Dalle immagini è emerso che il furto è stato realizzato con l’aggravante dell’intervento dei minori per distrarre gli addetti dell’esercizio pubblico.

A seguito delle disposizioni da parte della Questura di Savona, ora i due gruppi di nomadi sono stati allontanati.