“Rock x l’autismo” a Borghetto: il 15 luglio concerto gratuito con Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi

Borghetto Santo Spirito. “Stefano era un grande appassionato di musica. Suonava la tastiera piuttosto bene. Un vero e proprio dono di natura”. Purtroppo, però, la morte se l’è portato via troppo presto e così suo fratello Fabrizio ha deciso di dedicare alla sua memoria un concerto gratuito con uno dei più grandi musicisti italiani: Maurizio Solieri, per decenni chitarrista e compositore di Vasco Rossi.

Venerdì 15 luglio alle 21.30 in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito si terrà “Rock per l’autismo”, concerto promosso ed organizzato da Fabrizio Sacco in memoria di suo fratello Stefano, affetto da autismo e deceduto a 53 anni a causa di un infarto improvviso.

“Dopo la scomparsa di Stefano – spiega Fabrizio – mi sono messo in testa di organizzare qualcosa per aiutare le altre persone che, come mio fratello, sono affette da autismo. Maurizio Solieri è sempre stato il mio chitarrista preferito, il mio idolo. Anni fa ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Quando gli ho parlato della mia idea, si è subito reso disponibile ad aiutarmi e così abbiamo organizzato insieme questo evento”.

L’ingresso all’evento è a offerta libera: “Come concordato con il Comune, il ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di fornire aiuto e sostegno agli autistici”, specifica Fabrizio.

Raggiunto telefonicamente da IVG.it, Maurizio Solieri ha aggiunto: “Conosco Fabrizio da anni, è un nostro fan affezionato, che ci ha sempre seguito musicalmente. Quindi quando mi ha parlato di questo progetto non c’è stato bisogno di aggiungere altro. Lui ci teneva che io venissi a suonare a Borghetto con la mia band, per un concerto diverso da quello delle solite tribute band. E poi c’è l’aspetto legato all’autismo, che è un problema sempre molto rilevante. Insomma, c’erano tante situazioni diverse che legavano bene tra loro”.

Sul palco allestito in piazza Pelagos salirà la “Maurizio Solieri Gang” composta, oltre che dallo storico chitarrista di Vasco, da professionisti di primo livello: “Con la ripartenza dei concerti e dei live, non tutti i miei ‘compagni’ storici erano disponibili per questa serata. Ma con me ci saranno Mimmo Camporeale, compagno di avventure dai tempi di Vasco e della Steve Rogers Band e ospite fisso dei miei dischi; poi ci sarà mio figlio Eric e Beppe Leoncini, anche lui proveniente dalla Steve Rogers Band; ci sarà Lorenzo Lollo Campani, voce di tanti miei dischi; al basso ci sarà Antonello Pudva, mio amico fin dagli anni ’90 e che suona in due pezzi del mio ultimo disco”.

Maurizio Solieri arriva a Borghetto mentre torna nelle librerie “Questa sera Rock’n’roll: La mia vita tra un assolo e un sogno”, la sua autobiografia scritta con Massimo Poggini che in questa edizione aggiornata presenta una nuova copertina, nuove foto e quattro capitoli che raccontano gli ultimi dieci anni e che “sta andando molto bene”, e soprattutto a pochi giorni dall’uscita di “Resurrection”, il suo nuovo disco solista.

Insomma, una serata per veri rocker e non solo: “Sicuramente chi già ci conosce apprezzerà il concerto; ma siamo certi che avranno soddisfazione anche i più giovani, abituati magari ad altri generi musicali. Perchè il rock’n’roll è più vivo che mai”.

Il sindaco Giancarlo Canepa chiosa: “Una grande serata di musica con un grande professionista italiano nel ricordo di Stefano Sacco. Un’occasione per trascorrere una serata ascoltando buona musica e aiutare le associazioni che si occupano dei ragazzi autistici. Un ringraziamento particolare a Fabrizio, fratello di Stefano, e a Vivi Borghetto che con il contributo degli sponsor (Conad di Toirano ed Ecogrid di Borghetto) ha contribuito al buon esito dell’organizzazione”.