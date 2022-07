Rifiuti e legname sulle spiagge, Riolfo (Lega): “Necessarie misure per attuare decreto Salvamare a beneficio dei Comuni liguri”

Liguria. “Il nuovo decreto Salvamare contiene disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, con l’obiettivo di contribuire al risanamento marino e sensibilizzare la collettività a comportamenti virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Grazie a un emendamento della Lega il nuovo decreto Salvamare prevede anche che il materiale ligneo spiaggiato si possa recuperare e utilizzare in quanto equiparato a biomassa vegetale, con conseguente abbattimento dei costi di recupero e smaltimento per i Comuni e incremento della produzione di energia”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

“Un tema che interessa in particolare la Liguria – prosegue Riolfo -, colpita dalle alluvioni che dai corsi d’acqua trasportano il legname verso il mare. Infatti, prima del decreto, veniva considerato rifiuto speciale e ai Comuni spettava il compito di smaltirlo affrontando costi elevati”.

“Siccome la nuova norma indica che le Regioni debbano individuare criteri per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di rifiuti e materiale ligneo, ho presentato un’interrogazione al fine di conoscere quali misure la giunta regionale intenda adottare per attuale la nuova legge a beneficio dei nostri Comuni. In aula – conclude Riolfo – l’assessore competente ha spiegato che è un tema all’attenzione di Regione Liguria, la quale provvederà a individuare criteri e modalità per l’attuazione del decreto Salvamare”.