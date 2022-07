Ridisegnata la segnaletica orizzontale del piazzale d’accesso di Loano Salute

Loano. Sono stati ultimati ieri i lavori di rifacimento e sistemazione della segnaletica orizzontale nel piazzale d’accesso a Loano Salute.

In particolare, gli interventi hanno comportato il ritracciamento degli stalli riservati ai disabili e dell’attraversamento pedonale che scavalca via Azzurri d’Italia proprio all’altezza dell’ingresso della casa salute.

Nei prossimi giorni gli agenti della polizia locale effettueranno, in zona, controlli specifici volti a verificare che i conducenti dei veicoli che occupano gli stalli per disabili siano in possesso dei necessari permessi.

Contestualmente, in questi stessi giorni sono stati effettuati altri analoghi interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in diversi punti della città.