Regione Liguria sostiene protocollo per candidatura Unesco della Via Francigena

Liguria. “Gli itinerari culturali e transnazionali come la Via Francigena, che collega Canterbury a Roma, sono sempre più da sostenere in modo integrato, per il portato storico e paesaggistico e per il ruolo di settore trainante del viaggiare in modo sostenibile e responsabile, nel rispetto dei territori e delle tradizioni. Promuoverla significa anche valorizzare i nostri borghi, le peculiarità, le eccellenze enogastronomiche e recuperare quel senso di comunità e di scambio che accomuna la visione sovranazionale e che rinsalda ulteriormente la collaborazione tra Regioni”.

Lo ha dichiarato il vice presidente della Regione Liguria con delega al marketing territoriale Alessandro Piana, intervenendo oggi pomeriggio in collegamento all’incontro presso la presidenza della giunta regionale della Regione Toscana, a Firenze, sullo stato dell’arte della candidatura Unesco della Via Francigena con relativo sostegno al protocollo d’intesa per la redazione del dossier dedicato e la conseguente illustrazione delle prossime fasi di completamento dell’iter.

“Di fatto, Regione Liguria si è impegnata – con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il consigliere Federico Eligi, i rappresentanti del Governo e delle Regioni italiane, de La Via Francigena Europea, di Unesco – a supportare la candidatura Unesco della Via Francigena e a dare sempre più risalto al tratto che attraversa il nostro Levante, da Santo Stefano di Magra sino a Luni”.