Rari Nantes Savona, arriva Giacomo Lanzoni: “Sono sicuro di avere fatto la scelta giusta”

Savona. La Carige Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con opzione per la seguente, con l’attaccante Giacomo Lanzoni.

Lanzoni è nato il 12 novembre 1993 a Genova ed è cresciuto pallanuotisticamente nel Nervi. Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Metanopoli. Con le nazionali giovanili ha vinto la medaglia d’oro ai campionati europei di Stoccarda con la Nazionale Under 16 ed ha vinto la medaglia d’argento alle Universiadi di Gwangju.

Afferma Giacomo Lanzoni: ”Sono felicissimo di venire a Savona. Non vedo l’ora di iniziare perché la Rari Nantes Savona è la terza società in Italia ed ha meritato sul campo di entrare in Champions League. È una società molto titolata ed ha uno dei migliori tecnici in Italia, Alberto Angelini. Sono sicuro di avere fatto la scelta giusta”.

La Rari Nantes Savona è lieta di accogliere tra le fila biancorosse Giacomo Lanzoni a cui va il più caloroso benvenuto.