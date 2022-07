Ragazza investita lungo la via Aurelia: trasportata al Santa Corona

Varigotti. E’ stata investita questo pomeriggio intorno alle 17 una ragazza a Varigotti, sulla via Aurelia.

Si è subito temuto il peggio per le condizioni della giovane a seguito del violento impatto con un mezzo che stava circolando lungo la strada del ponente savonese. Partita la chiamata al 112, si è subito mossa la macchina dei soccorsi che è arrivata sul lungo dell’incidente con l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Finale.

Fortunatamente le condizioni della ragazza non sono gravi: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale medico e sanitario, la ferita è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. La giovane non è in pericolo di vita: per le sue condizioni di salute è stato disposto un codice giallo.

Per accertare le cause dell’incidente indaga la Polizia Stradale.