Qualità dell’aria, ricorso Italiana Coke respinto dal Tar

Cairo M. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato in merito agli atti amministrativi sulle prescrizioni ambientali di Provincia e Regione previste dall’AIA, con il secondo grado della giustizia amministrativa che aveva imposto all’azienda l’adempimento delle prescrizioni e interventi ambientali, nuovo capitolo giurisdizionale su Italiana Coke e la situazione del comprensorio cairese e valbormidese.

In attesa di conoscere nel dettaglio il dispositivo giuridico, il pronunciamento del Tar ha respinto il nuovo ricorso che era stato presentato dalla cokeria, questa volta contro il Piano Ambientale regionale, con riferimento al settore della qualità dell’aria: nel documento regionale, infatti, si faceva diretto riferimento al sito produttivo cairese, sul banco degli imputati per i livelli di emissioni.

L’8 giugno scorso si è tenuta l’udienza pubblica del ricorso, che contestava il piano per il risanamento della qualità dell’aria in Val Bormida.

Il legale incaricato dalla Provincia – ente competente per l’attuazione sul territorio del piano regionale – ha sempre evidenziato l’importanza della questione soprattutto in relazione alla situazione ambientale, con lo stesso ente provinciale che ha operato in stretta sinergia con la Regione Liguria nell’ambito del procedimento, che segue il precedente già sentenziato nel marzo del 2021.

Il Tar ligure ha accolto gli aspetti tecnici evidenziati dalla Provincia e la necessità di mantenere le indicazioni contenute nel piano ambientale della Regione.

Nelle carte al vaglio dei giudici amministrativi e nel dibattimento è stata eseguita e rappresentata una analitica ricostruzione dei provvedimenti che la stessa Provincia ha assunto sulla vicenda, valorizzando l’aspetto consequenziale tra le stesse prescrizioni ambientali imposte all’azienda e il nuovo piano ambientale regionale.

Ancora da definire i tempi per il deposito della sentenza con i dettagli relativi al provvedimento e l’opzione per la cokeria di ricorrere al Consiglio di Stato come fatto in precedenza per l’AIA.