Punto nascite, Toti ribadisce: “Punto fermo. Aprirà entro il 21 settembre, al massimo qualche settimana dopo”

Pietra Ligure. “Il Santa Corona avrà sicuramente un punto nascite. Entro il 21 settembre (quindi entro l’estate) o al limite qualche settimana dopo. Il punto nascite di Pietra Ligure è un punto fermo della sanità ligure“. Lo ha garantito ancora una volta ieri pomeriggio il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della sua visita a Cairo Montenotte per il primo ospedale di comunità.

Nel corso di una riunione, ha spiegato, “ci siamo presi l’impegno di ridisegnare i punti nascita di Regione Liguria entro la prima settimana di settembre“. E tra questi, garantisce, ci sarà Pietra Ligure. Anche se, ricorda, “il direttore generale del Ministero della Salute ci ha scritto richiamandoci a grande rigore nella ridefinizione del piano sanitario dei punti nascita, avendo punti nascita probabilmente in eccesso rispetto alle nascite che abbiamo oggi. E, come sapete bene, la letteratura scientifica ci dice che i punti nascita sotto i 500 nati sono più rischiosi per mamme e figlio in caso di difficoltà sul parto o arrivo al reparto di maternità in condizioni di salute già complesse”.

Entro fine estate, insomma, il punto aprirà; ma i freddi numeri dicono che la sua sorte è comunque appesa a un filo. O forse ad essere a rischio è quello di Savona: “Vorremmo – ha concluso Toti – che le mamme andassero a partorire laddove, se c’è una complicazione, vi sia effettivamente un Dea di II livello in grado di interpretare tutte le necessità mediche e dare delle risposte. È ovvio che i punti nascita si concentreranno dove gli ospedali hanno una offerta sanitaria più potente e importante”.