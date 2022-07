Punto nascite Santa Corona, Toti: “In Liguria c’è sovrabbondanza, non deficit. Pietra sarà il primo della provincia”

Pietra Ligure. “In Liguria c’è una sovrabbondanza di punti nascite, non un deficit. Questo deve essere chiaro”. A sottolinearlo è il governatore, nonché assessore alla Sanità, Giovanni Toti che ieri ha parlato del punto nascite dell’ospedale Santa Corona durante la sua visita nel savonese, rimarcando che l’intenzione della Regione è di riaprirlo il prima possibile: “sarà il primo punto nascite della provincia”, ha evidenziato.

“Su questo argomento – ha spiegato il presidente – siamo stati richiamati più volte e abbiamo fatto catenaccio e un po’ di orecchie da mercante con la direzione generale del ministero della Salute, perché un punto nascite deve avere minimo tra i 500/1000 nati stabili e non può scendere sotto questa soglia. Ma non perché il direttore generale del ministero della salute è cattivo, ma perché la letteratura scientifica ci dice che è più pericoloso sotto quel livello di nascite e realizzato fuori da un Dea di II livello che ha tutta una serie di reparti a supporto sia della mamma che del bambino. Il livello di incidenti mortali o gravemente menomanti aumentano a dismisura e non credo che nessuno farebbe partorire la propria moglie o figlia in un ospedale dove c’è una minore sicurezza che altrove, sicuramente su questo non transigeremo mai”.

Ed è proprio per questo e “non per simpatia”, ha detto Toti, che “Il Dea di II livello del Santa Corona è destinato ad avere un punto nascite il prima possibile”.

Ma quali sono le tempistiche? “Entro il 21 settembre (quindi entro l’estate) o al limite qualche settimana dopo”, aveva svelato il governatore ad inizio luglio durante la sua visita all’ospedale di Cairo. Ed ora ribadisce: “Mi auguro che riaprirà già nei prossimi mesi. È chiaro a tutti che il primo punto nascite della provincia di Savona sarà al Santa Corona, perché questo è un Dea di II livello, qui ci sono tutti i supporti medici che fanno sì che qua si possa nascere più in sicurezza. Su questo non deve esserci alcun dubbio”.

E alle polemiche dei manifestanti presenti all’ingresso dell’ospedale risponde: “Capisco la fretta dei comitati a cui voglio bene e che mi inseguono costantemente per chiedermi informazioni. Io lo aprirei domani mattina se avessi i ginecologi, i rianimatori e tutto il personale necessario. Lo faremo appena ce lo avremo”.

Poi aggiunge: “So per certo che la revisione dei punti nascite, così come quella dei ppi, crea polemiche e pertugi in cui le paure della popolazione si possono facilmente e giustificatamente infilare, non sono tutti tenuti ad essere tecnici di sanità. Io credo che l’equilibrio che stiamo cercando di raggiungere sia il migliore, tant’è vero che non lo stiamo facendo per cassa, per risparmiare, ma solo per organizzazione. Dal 1° di luglio l’elicottero di Albenga vola anche la notte, a partire dall’anno prossimo ce ne sarà un secondo nel levante della Liguria sempre h24, perché è il modo più veloce per salvare la vita alla persone e noi vogliamo salvare la vita non mettere delle bandierine sparse per il territorio a seconda della polemica o della forza personale di un sindaco o di un gruppo di sindaci. Noi dobbiamo dare un servizio coerente ed efficiente e in questo non c’è la politica, ma il tecnico, la programmazione e la letteratura”, ha concluso Toti.