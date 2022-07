Pronto soccorso Albenga, Italexit “diffida” il consiglio regionale

Albenga. Sabato 9 luglio alle 10 la sezione “Luc Montagnier” di Italexit per l’Italia per mano del proprio coordinatore regionale Fabio Montorro depositerà presso la caserma dei carabinieri di Albenga un diffida nei confronti di tutto il consiglio regionale ligure, in difesa del pronto soccorso di Albenga.

Successivamente il senatore Mario Michele Gianrusso e la deputata Jessica Costanzo depositeranno, sia al Senato che alla Camera, una interrogazione sempre in difesa del pronto soccorso di Albenga.

Il ritrovo per tutti i cittadini sarà alle 10.30 di fronte all’ingresso dell’ospedale (lato fiume).