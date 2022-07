Primo volo notturno dell’elisoccorso Grifo al Santa Corona: “Risultato della sinergia per l’emergenza-urgenza”

Liguria. Questa notte è avvenuto il primo volo notturno dell’elicottero “Grifo” dalla piazzola dell’ospedale di Bordighera, per il trasporto di un paziente neurologico presso il “Santa Corona” di Pietra Ligure. Si tratta del primo intervento di soccorso dopo l’attivazione del servizio h24.

L’operatività h24 dell’elisoccorso è legata alla sinergia tra i comuni, Alisa, Diar 118 e Regione Liguria: “L’obiettivo è quello di abbattere i tempi di trasporto dei malati e di migliorare la qualità dell’assistenza, soprattutto per le patologie tempo dipendenti” ha sottolineato enti e soggetti sanitari coinvolti nel progetto, sostenuto dalla nuova convenzione stipulata con Airgreen S.r.l., che ha validità fino al 16 giugno 2029, sempre con la gestione affidata alla Centrale Operativa Genova Soccorso.

La base operativa resta l’aeroporto di Villanova Albenga Riviera Airport, mentre l’atterraggio notturno è temporaneamente individuato nell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, in attesa della nuova elisuperficie. Inoltre, è stato possibile attivare un servizio antincendio notturno ad uso esclusivo dell’elisoccorso, attivo dalle 20 alle 8 del mattino del giorno dopo. Questo per assicurare a Grifo il supporto dei vigili del fuoco e quindi espletare le proprie fondamentali funzioni anche di notte.

E anche nel savonese, come nel resto del territorio ligure, sono state definite (e altre sono in corso di definizione) nuove piazzole per l’elisoccorso con l’abilitazione notturna: dopo una prima mappatura, l’individuazione delle aree a disposizioni per garantire una massima copertura territoriale e quindi una ottimizzazione del servizio di trasporto notturno funzionale all’emergenza-urgenza.

Piazzole di atterraggio notturno sono state allestite nei campi sportivi di Bardineto, Cairo Montenotte, Calizzano, Mallare, Murialdo, Osiglia, Pallare, Sassello, Stella; su un’area pubblica di Giusvalla, Urbe; elisuperfici ci sono a Millesimo, Pietra Ligure, presso il Santa Corona.