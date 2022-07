Primo giorno di saldi nel savonese, abbigliamento e calzature trainano le vendite

Provincia. Al Centro Commerciale il Gabbiano di Savona del gruppo Coop Liguria i saldi estivi 2022 sono iniziati con un incoraggiante segno positivo rispetto al 2021. Alle 17, infatti, le affluenze erano in aumento del 10%, nonostante la giornata di sole che ha spinto molti residenti e molti turisti a trascorrere la giornata sulle spiagge.

“Durante tutta la giornata le affluenze sono state costanti – spiega il direttore del Gabbiano, Matteo Gallieri – Già dopo le 17 più clienti in Galleria. Ci si aspetta un picco verso il tardo pomeriggio. Bene in generale i fatturati, in particolare l’abbigliamento e le calzature”.

Al Centro Commerciale Le Serre di Albenga sugli scudi altri tre settori: gioielleria, articoli per la casa e articoli sportivi.

“Pur in una giornata che invogliava ad andare al mare – spiega il direttore Davide Teneggi – mattinata in ogni caso intensa con molte famiglie in visita per i primi acquisti e per la spesa”.

“Dalle 17 è ripartito un ottimo flusso che vediamo sempre di più alimentato dai vacanzieri al rientro della giornata di mare” conclude.

Anche per Confcommercio il primo giorno di vendite scontate registrano dati positivi di incremento, con segnali incoraggianti sulle prospettive estive: ogni famiglia spenderà in media 202 euro, 88 euro pro-capite.

L’attuale contesto di incertezza economica non ha stoppato la voglia di occasioni e di acquisti scontati da parte dei consumatori e clienti, confermando un rito che assume un valore ancora più importante visto che le famiglie si trovano a fronteggiare l’aumento dell’inflazione e una riduzione del proprio potere d’acquisto.

Lo stesso rilancio turistico e il maggior afflusso di presenze e arrivi, anche di ospiti stranieri, potranno dare un parallelo slancio all’indotto del settore commerciale e dei servizi, con riferimento ai piccoli negozi ed esercizi, al commercio di bottega e prossimità delle località turistiche e dei borghi savonesi.

Tra i settori merceologici interessati da flusso di acquisto, oltre a abbigliamento e calzature, i prodotti tecnologici, accessori e quelli legati all’enogastronomia.