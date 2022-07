Prima Categoria “B”, Vadese e Letimbro blindano la porta: ecco Trozzola e Venturino

Savona/Vado Ligure. L’ennesima giornata all’insegna del calciomercato. Si potrebbe riassumere in questa maniera il giovedì che sta andando concludendosi, una 24 ore che ha regalato numerose notizie tra conferme e colpi di scena.

Le ultime novità in ordine di tempo riguardano Vadese e Letimbro, società pronte a vendere cara la pelle in un Girone B di Prima Categoria che si prospetta come davvero agguerrito ed avvincente.

Per non farsi cogliere impreparati gli azzurogranata, dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio di Michele “Ciccio” Romeo, hanno reso noto l’acquisto di Luca Trozzola, giovanissimo portiere classe 2003 neo vincitore del campionato juniores con il Legino.

”L’innesto di Luca – ha dichiarato il club – è il segnale di voler puntare alla formazione di nuove leve per un progetto di lungo respiro. Trozzola si affiancherà all’esperto Jacopo “Pappo” Provato e avrà modo di crescere al suo fianco grazie anche agli insegnamenti di mister Corsino, preparatore dei nostri portieri”.

Corrisponde all’identikit di Marco Venturino invece il volto nuovo in casa Letimbro, portiere classe 2004 proveniente dal Vado: dopo la trafila nel settore giovanile del Savona, l’estremo difensore nel 2018 ha disputato il campionato Giovanissimi Nazionali nell’Albisola, questo per poi per trasferirsi l’anno successivo appunto al Vado, squadra con cui quest’anno ha affrontato il campionato di Juniores nazionale.

“La scelta di accettare la proposta della Letimbro – ha spiegato la società – è stata dettata anche da motivi di studio. Venturino pertanto, con massima soddisfazione della dirigenza e di mister Oliva, difenderà la porta gialloblù insieme a Giacomo Calcagno, questo inoltre con il preziosissimo aiuto di Patrizio Pelosin”.

Vadese e Letimbro proseguono dunque la propria serie di annunci, il calciomercato in provincia sembrerebbe ormai essere entrato nel vivo.