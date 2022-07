Prima casa, Bozzano: “Approvato in Regione ordine del giorno per la revisione del canone concordato”

Liguria. “La casa è un bene indispensabile per ogni individuo, purtroppo messo sempre più a rischio dall’attuale situazione di crisi economica dovuta al periodo pandemico. Per dare risposte concrete all’emergenza abitativa che la nostra Regione e tutto lo Stato sta vivendo, con un ordine del giorno ho chiesto al presidente Toti e alla giunta regionale di sollecitare il Governo per una revisione del canone concordato. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità, mettendo tutto il consiglio regionale d’accordo sulla necessità di intervenire alleggerendo la pressione fiscale a favore dei contratti per la prima casa”. Lo comunica in una nota il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Il tema della casa, proprio per la sua estrema importanza a livello sociale, è stato ampiamente dibattuto in tutti gli ambiti, a livello legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, sempre con lo scopo di equilibrare le diverse esigenze, del proprietario e dell’inquilino. Proprio al fine di incentivare la messa a disposizione di appartamenti a uso prima casa, il legislatore nazionale ha previsto i contratti a ‘canone concordato’, che propongono un canone fisso per l’affittuario e per il proprietario l’abbattimento della percentuale Irpef da versarsi annualmente allo Stato. La dinamicità dei tempi, rapportata alla staticità della norma, ha però innegabilmente creato vuoti ed incertezze, fortemente ingigantite dalle conseguenze pandemiche”.

“Oggi siamo di fronte a una forte emergenza abitativa, dovuta a una larga richiesta di immobili in locazione a prezzo agevolato a fronte della quasi totale irreperibilità sul mercato di immobili finalizzati alla locazione concordata. Per dare una risposta concreta ai cittadini è necessario intervenire sulla normativa per alleggerire la pressione fiscale locale e centrale cui l’immobile è costretto, tenendo ben presente che se è vero che per il proprietario l’immobile rappresenta una rendita, è altrettanto vero che per gli inquilini è comunque sempre una prima casa. Il canone concordato deve essere rivisitato, a favore del proprietario dell’immobile con l’abbattimento Irpef e Imu per le locazioni destinate ad abitazione principale”.

“Con il mio ordine del giorno, approvato all’unanimità dal consiglio regionale, abbiamo ottenuto l’impegno di Regione Liguria per farsi promotore presso il Governo perché siano valutate tali necessarie modifiche normative”.