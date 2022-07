Priamar Liguria: partenze, conferme e nuovi arrivi in vista della Prima Categoria

Grandi manovre in casa Priamar Liguria. Il mister Gianfranco Pusceddu e il ds Giuseppe Graziano stanno lavorando per allestire una squadra competitiva al netto delle partenze pesanti. In settimana, Federico Vallone, l’autore del goal vittoria contro la Spotornese in finale, e Claudio Esposito sono infatti approdati all’Aurora.

Tra i confermati al momento, non figurano due pedine di livello come il portiere Quaranta e il giovane esterno d’attacco Cuka, prodotto del vivaio su cui molte formazioni di categoria superiore hanno messo gli occhi. Tra le squadre interessate, sembrerebbe esserci la Cairese.

I tre nomi nuovi sono quelli degli attaccanti Anthony Velez (1996) e Giacomo Lanteri (1989) e del portiere Fulvio Berlanzoli (1990). Ci sono anche conferme importanti come quelle dei difensori Bardhi, Dalpiaz, Cyrbja e Casalinuovo. A centrocampo, Pusceddu si tiene stretti il giovane e promettente Scarrone e due titolari della promozione come Ferrigno e Andriello. In attacco, sarà ancora rossoblù il forte e giovane Luca Bianchi, una delle liete novità del campionato scorso.