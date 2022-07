Prenoto salute, Arboscello (PD): “Peccato che le liste d’attesa siano bloccate e non basterà un click per sbloccarle”

Liguria. “L’ultima trovata della giunta Toti? La realizzazione di una piattaforma digitale per permettere le prenotazioni online delle prestazioni sanitarie. Peccato che non basti poter prenotare una prestazione dal divano per sbloccare le liste d’attese”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello

“In alcuni casi i cittadini liguri continuano a dover aspettare fino a 6 mesi, e in altri non riescono a prenotare e sono costretti ad andare fuori Regione per poter fare un esame diagnostico in tempi ragionevoli, senza dover ricorrere al privato”, aggiunge.

“Ammesso che questo nuovo servizio possa tornare utile al cittadino, per sbloccare effettivamente la situazione è necessario investire in nuovo personale per abbassare le liste, altrimenti che lo si faccia per telefono, di persona, in farmacia, o attraverso la nuova piattaforma ‘Prenoto Salute’, il punto è che il cittadino si troverà comunque ad aspettare mesi prima di vedersi garantito un diritto. Il problema infatti, non è la modalità di prenotazione, ma il tempo di attesa prima di eseguire la prestazione. Ma ormai è chiaro che la giunta preferisce le trovate marketing rispetto agli investimenti e al rafforzamento dei presidi sanitari locali: forse per Toti bisogna prenotare dalla Luna, come nello spot di ‘Prenoto Salute’, per ottenere una prestazione in tempi congrui”, conclude Arboscello.