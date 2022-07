Cairo Montenotte. Luglio è uno dei mesi più bollenti dell’anno non solo per il caldo, ma anche per il calciomercato. Quando c’è più chiarezza su quel che gli sta attorno, un calciatore può essere sempre più in grado di decidere del proprio prossimo futuro: quando la margherita del “vado o non vado” rimane con un unico petalo.

In quel di Cairo, tuttavia, le decisioni della squadra mercato sono state prese abbondantemente in anticipo. Che la Cairese si sia mossa prima, specialmente dopo gli ultimi anni, ormai non stupisce più. Ma che siano già stati annunciati ben otto nuovi giocatori, senza contare le conferme, sicuramente fa intendere quali siano le intenzioni di quest’anno.

CONFERME

Moraglio, Boveri, Prato, Moretti, Facello, Saviozzi, Poggi.

GIOVANI DI PROPRIETÀ FACENTI PARTE ALLA PREPARAZIONE

Portieri: Rizzo (2005), Avoglio (2004), Ceppi (2006); Difensori: Turco (2004), Brignone (2004); Centrocampisti: Babliuk (2003), Briano (2004), Berruti (2004), Diamanti (2005); Attaccanti: Beretta (2005), Siri (2005).

GIOVANI IN PROVA ALLA PREPARAZIONE

Freccero (2003 dal Vado), Cuka (2004 dal Priamar).

ARRIVI

Anselmo, Nonnis, Tona, Sassari, Fabbri, Galli, Ghizzardi, Andreetto.

PARTENZE

Piana, Piacentini, Doffo, Campelli, Durante, Pastorino.

Un gruppo rinnovato con la presenza di giocatori esperti a fare da chiocce. Un mix atto a rendere più funzionale la manovra del gioco di Diego Alessi, l’allenatore che più di tutti è stato capace di proporre calcio in un campionato maschio come l’Eccellenza.

Sarà possibile seguire il processo di formazione del team gialloblu con il programma delle amichevoli estive:

6 Agosto Cairese Gialla – Cairese Blu ore 17:00

9 Agosto Memorial Franco Bagnasco Cairese – Carcarese ore 18:30

13 Agosto Cairese – Derthona ore 17:30

18 Agosto Cairese – Bragno ore 19:00

Tutte le partite si disputeranno allo Stadio Brin.

Il DS Matteo Giribone, sempre presente nelle foto di rito gialloblu, guarda al passato per programmare nel migliore dei modi il campionato che verrà: “Abbiamo fatto una grande regular season. Nella fase finale qualcuno si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla Cairese. Noi siamo stati una squadra importante fino a Fezzano, dimostrando di potercela giocare fino alla fine. Poi c’è stata l’inspiegabile sconfitta contro l’Albenga, dove probabilmente chiunque sia sceso in campo dei nostri abbia fatto la peggior partita della loro carriera. Dopodiché siamo calati a livello mentale, perdendo le nostre chance di giocarcela per i primi due posti”.

Un resoconto poi su questa prima fase di calciomercato, con uno sguardo alle prossime mosse: “Più o meno siamo completi. Dobbiamo ancora inserire 1/2 under, soprattutto in difesa, poi staremo alla finestra per vedere se capita un’occasione per un giocatore importante, valutando se possa fare al caso nostro. In quel caso non ce lo faremo sfuggire sicuramente, ma deve essere un pezzo che possa spostare gli equilibri“.

Tanti gli arrivi, altrettanto numerose le partenze: “È vero, quest’anno abbiamo deciso di ricostruire partendo da basi importanti, andando ad aggiungere dei giovani (anagraficamente parlando) che ci daranno qualità e allo stesso tempo ci faranno capire se la strada è quella giusta per essere competitivi al 100%”.

Uno dei colpi più importanti è stato sicuramente quello di Lorenzo Anselmo, il primo della sessione estiva: “A 32 anni è uno dei più vecchi del gruppo. Si tratta di un giocatore che quasi tutti gli anni supera quote gol molto alte, da attaccante posso dire che non è mai facile. A chi dice che ha fatto soltanto due anni in Eccellenza, voglio sottolineare la grandissima stagione al Pietra Ligure, dove ha realizzato 16 reti facendo molto bene”.

Le ultime due ufficializzazioni sono state volte ha coprire della mancanze come fascia d’età: “È il primo anno che abbiamo difficoltà ad avere dei 2003 di proprietà. Siamo dovuti andare sul mercato alla ricerca di profili importanti, ma che siano allo stesso tempo funzionali. Ghizzardi è un portiere che l’anno scorso ha fatto qualche apparizione in Serie D con il Vado, un ragazzo di cui tutti ne parlano bene: con Moraglio non può far altro che crescere. Andreetto è un giocatore che già da 2 anni era titolare a Finale, con un trascorso nelle giovanili dell’Entella“.

Ricapitolando. I prossimi colpi della Cairese saranno di giovani del 2003, ma attenzione alle strade del mercato: che possano portare a qualche ghiotta occasione?