Pontelungo, torna alla base anche Tommaso Interguglielmi

Albenga. In un calciomercato nel quale le ambizioni si sono alzate, soprattutto per via dell’impresa sfiorata lo scorso anno alla fase regionale e una Coppa Italia in bacheca, il Pontelungo dovrà altresì alzare l’asticella.

E così, colpo dopo colpo, la rosa per la prossima stagione si sta formando sempre più. Così la società ha deciso di ultimare un innesto che conosce bene l’ambiente granata: Tommaso Interguglielmi, centrocampista classe 1997 che ha passato la stagione in prestito alla San Filippo Neri.

Con i giallorossi ha centrato una salvezza molto complicata, ora anche per lui la famosa asticella si dovrà necessariamente alzare.