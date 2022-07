Pollice in su al Finale: ufficiale l’arrivo di Elvis Metalla

Finale Ligure. Non sarà la classica foto di presentazione di cui eravamo abituati, ma il contenuto è identico: Elvis Metalla sarà un nuovo giocatore del Finale.

“L’ASD FBC Finale comunica di aver acquisito per la stagione 2022/’23 le prestazioni dell’attaccante classe 1999 Elvis Metalla.

Nella passata stagione tra le fila del Pietra, mettendo a segno una decina di reti, può vantare esperienze tra le fila di Vado, Arenzano, Albenga e Pro Savona.

A Elvis la società augura un proficuo percorso coi nostri colori”.

L’ex giocatore del Pietra Ligure è stato espressamente richiesto da Flavio Ferraro e, in termini di sacrificio e duttilità, potrà rappresentare una risorsa molto importante per la causa finalese.

Difatti il tecnico non ha nascosto il suo gradimento sia per l’ufficialità odierna sia per quella di ieri: “Ringrazio la società per le importanti operazioni concluse: sono arrivati a Finale due giocatori di alto livello e di mio assoluto gradimento. La strada è ancora lunga ma il motore ha iniziato a girare“.

E rivolgendosi direttamente ai due giocatori: “Voglio ringraziare oltremodo sia Illiante che Metalla per aver creduto alla ricostruzione della squadra, dimostrandoci fiducia e rispetto: grazie di cuore“.

Ora occhio alle situazione di Coulibaly e Genta, potrebbero esserci novità importanti nei prossimi giorni e filtra grande ottimismo.