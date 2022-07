Politiche 2022, Italia al Centro presenta il programma e lancia il confronto sulle alleanze

Liguria. Una settimana per decidere, sulla base di un confronto sul programma, “una cosa è certa, noi siamo con la Nato e con l’Ue“. Oggi a Roma Italia al Centro ha presentato alla stampa i 12 punti alla base del programma del partito.

“La settimana prossima ci riuniremo per fare ovvie scelte – ha detto il fondatore di IAC e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – visto che la legge elettorale impone alleanze, è giusto farlo alla luce del sole, partendo da questo programma che mettiamo a disposizione del Paese e poi decideremo. Stiamo preparando le liste, e il contributo della qualità della nostra classe dirigente è utile al dibattito”.

Con Toti, a Montecitorio anche Gaetano Quagliariello e Marco Marin. Il programma corrisponde nei suoi dodici punti ad alcuni disegni di legge pensati ancora prima delle liste. “Non è un programma omnibus ma approfondisce alcuni punti specifici, quelli più rilevanti. Volendo sintetizzare con un titolo il programma, potremmo definirlo come “sovranità e idee nel terzo millennio”, le parole di Quagliariello. Tra i temi, l’autonomia energetica e il no all’aumento del debito pubblico.

In Liguria l’interrogativo sulla scelta di Toti e di Italia al Centro ha un peso specifico maggiore che nel resto del Paese. Ma il governatore sembra riaprire decisamente il dialogo con un centrodestra che, nei giorni scorsi, gli era sembrato più distante che mai. Oggi i bookmaker quoterebbero con un premio decisamente più alto uno scostamento “a sinistra”.

“Io nasco nel centrodestra e governo una regione di centrodestra – ha detto Toti – vorrei un Paese che si governa come la mia regione, in cui si facciano le cose e si aprano i cantieri e non ci siano discussioni sulla necessaria realizzazione di rigassificatori e impianti di smaltimenti rifiuti. Villa Grande e vertici di centrodestra? – continua – li ringrazio che non mi hanno invitato a pranzo visto che sono a dieta”.

“Con il centrodestra abbiamo avuto diversità di vedute, continueremo a chiedere di confrontarci con i programmi e siamo disponibili a farlo con gli amici di centrodestra. Mi pare che le coalizioni siano ancora in una situazione nebulosa. Io non ho ancora iniziato a parlarne con nessuno”, ha concluso Toti.

Un altro tema di questi giorni è l’ipotetica joint venture con Calenda. Toti non si sbottona: “Calenda sta facendo il suo lavoro, vedo che sta aggregando tanti amici e personalità; dobbiamo capire come si collocherà rispetto all’offerta politica generale“. E sul Pd: “Dobbiamo capire come Letta sta strutturando il suo campo, dove vedo ci sono dei soggetti molto distanti da noi su diversi temi, come abbiamo visto anche in Liguria”.

La scelta dell’alleanza potrebbe mettere a rischio la Giunta in Liguria? “Direi di no – ha replicato – semmai è un modello. Le esperienze di buon governo vengono semmai valorizzate che non messe in pericolo”.

Uno dei temi delicati, anche sul fronte centrodestra, è comunque quello della collocazione delle future coalizioni su una questione importante come il conflitto in Ucraina. E qui la diversità di vedute tra i centristi e la destra, che sia Lega o Fratelli d’Italia, non è inferiore rispetto a quella dei centristi con la sinistra su altri temi come lo sviluppo e l’ambiente.

Ma Toti cerca di spegnere le polemiche: “Non credo che siamo come nel 1948, con una scelta tra blocco sovietico e Alcide De Gasperi. Il nostro Paese la scelta l’ha fatta quando eravamo bambini, rifiuto un clima da guerra fredda che non aiuta i cittadini a capire i veri problemi. Nessuno crede che il nostro fronte sia con Putin anziché Zelensky e la Nato: noi siamo tra i fondatori della Nato. Chiunque vinca e vada a Palazzo Chigi, l’Italia non rinuncerà al privilegio di stare con la Nato e con l’Europa. Dobbiamo sgombrare il campo da illazioni e parlare dei problemi concreti del Paese. Una paura che i cosacchi portino ad abbeverare i loro cavalli nelle fontane di San Pietro non è cosa di questa campagna elettorale. Altrimenti sviamo il campo da quelli che sono i problemi del Paese”, conclude.