Pietra Ligure sarà la prima “Città Gentile” della Liguria: lunedì la sottoscrizione del manifesto in piazza San Nicolò

Pietra Ligure. Lunedì 11 luglio, alle ore 21,00, in piazza San Nicolò, il Comune di Pietra Ligure sottoscriverà il Manifesto delle Città Gentili, in segno di adesione al Movimento Italia Gentile, progetto nazionale dell’Organizzazione di volontariato My Life Design, ente del terzo settore fondato dall’autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere Daniel Lumera.

La firma ufficiale sarà introdotta da un’esibizione delle allieve della scuola di danza ASD Il Corpo e sarà seguita dal dialogo tra il giornalista Andrea Chiovelli, direttore di IVG.it, media partner dell’evento, e Daniel Lumera sul libro Ecologia Interiore, ultimo volume, edito quest’anno da Mondadori, della trilogia scritta a quattro mani con la scienziata e docente di Harvard Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri. La serata si completa con il momento di spettacolo altamente emozionale “Danza delle Parole”, dove la ballerina solista del Teatro alla Scala Beatrice Carbone, Ambasciatrice di Italia Gentile, impersona la gentilezza e i valori nella danza, accompagnata dalle suggestive parole di Lumera e dalla musica a 432Hz del biologo cellulare e musicista compositore Emiliano Toso.

Pietra Ligure sarà il 40° Comune Gentile d’Italia, primo comune ligure, a cui si aggiunge la Repubblica di San Marino, primo Stato Gentile. Pietra Ligure, in linea con gli altri comuni gentili, con la sottoscrizione del Manifesto si assume l’impegno di riconoscere la gentilezza come valore sociale in grado di incrementare benessere e longevità, e realizzare iniziative gentili a beneficio della collettività in diversi ambiti, dal sociale alla cultura, dall’urbanistica all’educazione, dalla ristorazione all’ambiente. Tra queste, decisamente improntati al bello e alla gentilezza come mood sono i principali eventi promossi dall’amministrazione comunale per il 2022, così come il progetto sociale “Regala un sorriso ai nonni della residenza protetta Santo Spirito”, volto alla solidarietà e alla valorizzazione del dialogo intergenerazionale, e l’iniziativa corale “Puliamo il mondo”, dedicata alla sostenibilità ambientale. E ancora progetti rivolti all’infanzia, alla disabilità, alla solidarietà, all’urbanistica, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio, tutti all’insegna di bellezza, cura e gentilezza.

Tale impegno rispecchia appieno la mission del progetto dei Comuni Gentili nell’ambito del Movimento Italia Gentile, volto a incentivare lo sviluppo delle realtà aderenti in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, con l’obiettivo di valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale, relazionale e collettivo ad alto impatto sociale. Il Movimento, nato nella primavera 2020, ha visto unirsi nel valore della gentilezza, oltre ai comuni, anche più di 200.000 persone che da tutta Italia e dall’estero hanno partecipato a proposte online, aderito all’atto di “gentilezza sospesa” e generato una serie di iniziative benefiche anche spontanee, insieme a più di un centinaio di realtà profit e non profit tra librerie, imprese, hotel, ristoranti, enti, associazioni che si connettono in una rete di gentilezza in continua espansione.

La partecipazione alla serata, nel rispetto della normativa vigente, è a ingresso libero e gratuito con registrazione consigliata su Eventbrite (che darà la possibilità di ricevere le informazioni utili e i promemoria dell’evento ma non costituisce titolo di accesso prioritario).

“Con la firma del ‘Manifesto delle Città Gentili’, Pietra Ligure diverrà ufficialmente il primo ‘Comune Gentile’ della Liguria. E’ un traguardo importante che ci rende felici e anche orgogliosi – commentano con soddisfazione il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino -. Entriamo a far parte del ‘Movimento delle Città gentili’ con entusiasmo e convinzione e onoreremo questo riconoscimento continuando a trasmette un impronta gentile alla nostra azione amministrativa”.

“La nostra amministrazione, in carica da maggio 2019, ha scelto di fondare e strutturare la propria azione programmatica su strategie e progettualità focalizzate sul ‘miglioramento’ della vita dei propri cittadini, valorizzando la relazione ‘gentile’ e ‘positiva’ tra istituzione, cittadino, territorio e natura e promuovendo l’attivazione di un circolo virtuoso di azioni ‘smart’, ‘garbate’ e ‘sostenibili’, capaci di comporre e restituire un ‘quadro’ organico di “cura” e “bellezza – continuano – E’ un riconoscimento che ci sta particolarmente a cuore perché riassume il quadro valoriale che ci caratterizza e sintetizza bene il “dna” “gentile” che sta alla base del nostro agire dal sociale, alla cultura, al turismo, dallo sviluppo di un progetto specifico di ‘smart city’, all’approccio ‘friendly’ voluto per la transizione al digitale della PA, dalle infrastrutture, alla cura e pulizia del territorio, all’attenzione all’arredo urbano, al verde, ai parchi pubblici, passando per il miglioramento della raccolta differenziata e l’ottimizzazione energetica, la difesa degli arenili, la lotta al dissesto idrogeologico, fino alla tutela e valorizzazione dell’entroterra, con progetti ’emozionali’ ed ’emozionanti’, focalizzati sull’esperienza del bello e del buono in ogni sua sfumatura e su uno stile di vita ‘slow’ e all’aria aperta. In un’epoca dove le persone hanno perso la connessione umana, a favore di quella digitale, in un mondo dove la distanza, complice la recente pandemia, è sempre più forte, c’è bisogno di una ventata di empatia e gentilezza, che porti con sé coesione, partecipazione attiva e rinascita”.

“Una nuova ‘fioritura’, lo sbocciare di un periodo migliore, pervaso di ottimismo e nutrito, appunto, di gentilezza e armonia – aggiungono – Essere ‘Città gentile’ non è una manifestazione estemporanea ma è un approccio, è una cifra che caratterizza tutta la città. La proclamazione di lunedì sera è insieme punto di arrivo di un percorso squisitamente ‘corale’ e inizio di un cammino ‘comunitario’ che ha origine proprio dalla realizzazione della serata di proclamazione che si è diventata la confluenza di un “fiume” di disponibilità offerta spontaneamente, di mille sorrisi, di tante mani che si sono messe a disposizione e di altrettante “menti” che hanno lavorato e collaborato per settimane. Permetteteci di ringraziarli tutti, l’elenco è lungo ma sono la migliore e più vera concretizzazione della nostra idea di Pietra Ligure ‘Città Gentile’! Grazie a IVG.it, media partner, alle nostre associazioni delle attività produttive “Facciamo Centro”, “Pietra Levante” e “Amici del Ponente”, all’Unione Provinciale Albergatori e a Federalberghi e alle loro rispettive rappresentanze pietresi, a OroArgento, a Taggiasco, all’Asd Il Corpo, alle librerie Mondadori di Loano e L’Acchiappasogni di Pietra Ligure, a WiMe, all’associazione Ristoratori Pietresi e della Valmaremola, all’Ottica Ottobelli, a Mino Amandola e a Amedeo Salvarani, al B&B La Corte del Gallo, ad Agata Marano Private Banker Banca Generali, a PG Impianti Sas, a Il Giardino di Dafne, a Bruno Testi e ai nostri uffici comunali. Grazie, ovviamente, a Daniel Lumera e a tutto il suo staff, a Beatrice Carbone e a Emiliano Toso. Da ultimo, ma certamente non “ultima”, grazie a Carlotta Rainisio”, concludono De Vincenzi e Pastorino.

“Per affrontare questo periodo di grandi cambiamenti e di profonde crisi ambientali, politiche, sociali – conclude Daniel Lumera – è quanto mai necessario ripartire dalla Biologia dei Valori e, in primis, dal valore della Gentilezza, medicina naturale che ci indica un modo di vivere non più competitivo ma cooperativo, che affonda le sue radici nell’empatia, nell’interconnessione, nel perdono e nella pace. E proprio all’insegna di questi valori si sta espandendo il Movimento Italia Gentile, un circolo virtuoso inarrestabile che vede l’unione tra scienza e coscienza per generare un impatto sociale tangibile, con benefici non solo per il nostro benessere, la nostra salute e la qualità della vita, ma anche per l’ambiente che ci circonda e il pianeta stesso”.