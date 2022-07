Pietra Ligure, domenica ritorna la Chicchiricchì Run

Pietra Ligure. Domenica 10 luglio ritorna la Chicchiricchì Run, l’allenamento di gruppo per eccellenza che dal 2014 accompagna appassionati ed atleti in una prova senza classifica e cronometro, aperta sia ai walkers (6 chilometri circa) sia ai runners (8 chilometri circa) a diverse andature, accompagnati dagli Angels dell’Asd RunRivieraRun. L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure con le iscrizioni a partire dalle ore 7 e la partenza alle ore 8. La partecipazione è ad offerta libera per il Progetto Socializzazione e Benessere.

Al termine sarà offerto un ristoro a tutti i partecipanti in collaborazione con la Pasticceria Moggia di Martina Operto, la giovane pasticcera che, solo da qualche mese, ha rilevato la storica pasticceria pietrese. Come di consueto, ci saranno premi ad estrazione (maglie tecniche, gadget, prodotti degli sponsor) per i partecipanti. Lungo il percorso saranno presenti gli Angels RunRivieraRun.

“L’allenamento insieme è un modo per socializzare, per divertirsi, per fare attività fisica, senza dover dimostrare nulla a nessuno, solo la gioia di stare in gruppo, di confrontarsi con se stessi” spiegano dall’Asd RunRivieraRun, società organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure ed il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, una grande opportunità di crescita sia per tutte le società sportive, sia per tutto il movimento di runners e walkers e per la sinergia tra turismo, marketing territoriale, promozione, sviluppo economico e sociale. Consorzio che vede l’Asd RunRivieraRun impegnata in prima fila tra i soci fondatori.

La Chicchiricchì Run fa parte degli eventi Pietra Ligure Family Experience. Per informazioni è possibile telefonare allo 0196898607 o mandare un’email a info@runrivierarun.it. Tutte le informazioni si possono trovare su www.runrivierarun.it.