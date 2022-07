Pietra, al via il campo solare: “Ritorna a pieno regime un servizio essenziale per le nostre famiglie”

Pietra Ligure. Ha preso il via questa mattina, negli spazi della scuola dell’infanzia “Zenobia Martini” di via della Cornice, il centro estivo/campo solare 2022 del Comune di Pietra Ligure.

Il servizio, attivo nei mesi di luglio e agosto, è tornato alla massima capienza consentita e ospita più di 120 bambine e bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni, con la consueta priorità riservata alle famiglie residenti nel Comune di Pietra Ligure. Confermati, oltre agli abituali spazi della scuola dell’infanzia “Z. Martini” e della spiaggia sul Lungomare XX Settembre, l’utilizzo del Parco Botanico, della palestra della scuola primaria “G. Sordo” e di due refettori per la mensa.

“Ritorna a pieno regime questo servizio importantissimo per le nostre famiglie. Siamo contenti di poter tornare ad offrire un servizio completo e contemporaneamente, pur non essendoci più nessuna prescrizione, essere riusciti a mantenere un’ attenzione nell’organizzazione degli spazi, confermando la disponibilità di più ‘ambienti’ e ‘luoghi’, come il parco botanico e i due refettori che permetteranno una gestione di più ampio ‘respiro’ del servizio mensa con tavoli da 6 posti anziché 8 come nel periodo pre-covid – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara – E’ tradizione consolidata da parte del nostro Comune offrire una diversificata proposta di attività ludiche ed educative a favore dei bambini e delle famiglie, garantendo un’accoglienza qualificata durante il delicato momento di chiusura delle scuole e, quindi, di criticità nella conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro delle famiglie”.

“L’obiettivo principale rimane quello di offrire alle famiglie un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo e ricreativo al quale, quest’anno, sarà dedicata un’attenzione in più per permettergli di riappropriarsi pienamente della bellezza della socialità e del giocare insieme. Sempre massimo è il nostro impegno nello offrire un servizio di eccellenza, con la spiaggia e tutti gli ambienti e gli spazi all’aperto oggetto di un attento lavoro di manutenzione, riordino e pulizia”.

“Come amministrazione, siamo soddisfatti di essere riusciti a tornare alla capienza massima, garantendo la disponibilità a tutte le famiglie pietresi e mantenendo invariate le tariffe. Come sempre, tutti i giorni ci saranno ci saranno le attività in spiaggia e la balneazione alle quali si aggiungono, anche quest’anno, gli spazi all’aperto del Parco Botanico per una proposta educativa in natura – continuano De Vincenzi, Pastorino e Carrara – Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto e per l’attenzione affinché tutti gli ‘ingranaggi’ funzionino al meglio e auguriamo buon lavoro agli educatori e al personale della Coop Restart. A tutti, ma soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, buon centro estivo 2022”.