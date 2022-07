Piano strategico e idee di città: in sala rossa un incontro organizzato dal gruppo “Sinistra per Savona”

Savona. Il gruppo consiliare Sinistra per Savona, con i consiglieri Marco Ravera e Luigi Lanza, ha organizzato per giovedì 21 luglio alle 17.30 un importante incontro che affronta i temi dello sviluppo economico, sociale, culturale e istituzionale della nostra città e si terrà nella Sala Rossa del Comune.

L’iniziativa intende offrire degli spunti per contribuire alla crescita del nostro territorio, ed avviare insieme ai cittadini un dialogo con le istituzioni e le imprese, promuovendo la ricerca, la divulgazione scientifica e le iniziative culturali che possano rendere sempre più attrattiva Savona.

“La città strategica – osserva Gabriella Branca, assessore alla Cittadinanza Attiva- guarda al futuro, coinvolge gli attori istituzionali, culturali ed economici nella costruzione di una visione condivisa che deve disegnare o forse potremmo dire ritrovare i tratti identitari della nostra città. Occorre definire un progetto di città in una prospettiva di medio lungo termine scegliendo la direzione verso cui orientare davvero il cambiamento. E’ necessario individuare i settori su cui puntare attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e condivisi, sviluppando i progetti e le azioni per ottenere il rilancio di Savona, così come delineato nell’Agenda”.

La prima parte dell’evento vede coinvolti molti professionisti e docenti universitari come Paolo Verri che si è occupato di Matera capitale europea della cultura, Ivano Canteri, noto esperto in materia di marketing territoriale, Paolo Giaccaria, docente di geografia economica, Riccardo Genova esperto in materia di sistemi innovativi di trasporto pubblico, Ilaria Del Ponte anch’essa docente dell’università di Genova e Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro presso l’università di Bologna.

La seconda parte vedrà invece protagonisti il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore alla pianificazione territoriale Ilaria Becco, Francesco Rossello assessore allo sviluppo economico che indicheranno in concreto le azioni e gli obiettivi della Amministrazione Savonese.

“Le criticità del sistema della mobilità – rileva Franco Astengo -costituiscono per Savona un grave limite alla sua ripresa: dalla carenza del sistema autostradale, al cui collasso assistiamo inermi in ogni fine settimana, il mancato completamento delle infrastrutture di accesso ai varchi portuali come l’Aurelia bis, le carenze del trasporto pubblico locale, purtroppo privo di un sistema di trasporto rapido di massa elettrificato lungo la dorsale costiera del nostro comprensorio.”

“La città in rete – conclude Antonio Schizzi- diventa un’asse decisivo nella visione della città che guarda al futuro, definisce concreti obiettivi nel campo delle infrastrutture per la mobilità e i trasporti, sviluppa e realizza azioni e progetti di qualità, partecipati e condivisi dai cittadini.”