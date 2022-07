Piano provinciale rifiuti, Comuni al lavoro per l’affidamento a Sat Servizi

Provincia. Per la nuova governance dei rifiuti conferma del cronoprogramma previsto per concretizzare il nuovo piano provinciale, che conferma sulla data del 31/12/2022 come scadenza per il definitivo affidamento in house del servizio alla Sat Servizi di Vado Ligure.

Una procedura gestionale che ha già avuto i via libera di Assemblea Sindaci e Consiglio provinciale, con gli stessi Comuni interessati al lavoro per entrare e/o aggiornare forme e modalità del servizio di igiene urbana e ambientale sul rispetto territorio.

Il presidente Olivieri ha aggiornato relativamente all’iter conclusivo sulla gestione integrata rifiuti urbani nel Bacino di affidamento provinciale: sono in prosecuzione gli adempimenti necessari e il completamento degli atti formali per arrivare a completare la procedura di affidamento secondo le previsioni, e comunque non oltre la scadenza regionale di fine anno.

Dunque settimane e giorni di incontri, sopralluoghi e verifiche tecnico-progettuali per l’attuazione del servizio, sulla base delle specifiche esigenze dei singoli Comuni e relative dotazioni e/ infrastrutturazioni di settore previsti dallo stesso piano industriale.

A garanzia dell’attuazione operativa è comunque previsto un periodo transitorio di due anni, per definire gli ultimi dettagli del servizio in caso di necessità.

Nel complesso “passaggio di consegne” previsto dal prossimo anno prosegue serrato anche il confronto sindacale sui livelli occupazionali nel settore alla luce del nuovo assetto provinciale. La richiesta è sulla data, fermo restando la scadenza regionale, aspetto fondamentale per dare certezze ai lavoratori.

Sullo sfondo restano due aspetti di non poco conto per traguardare l’obiettivo finale, ovvero i dettagli operativi del piano della Regione Liguria – l’agenzia ligure e i rapporti gli Ato e bacini territoriali), con riferimento alle stesse discariche e impiantistiche per il ciclo dei rifiuti.