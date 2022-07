Liguria. E’ stato riscontrato un nuovo caso in Liguria di peste suina. A comunicarlo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

I positivi sono in totale 174, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 113 in Piemonte e 61 in Liguria.

Il nuovo caso è stato riscontrato a Busalla in Liguria nella provincia di Genova. È la quinta positività nel comune di Busalla da quando è iniziata l’emergenza.