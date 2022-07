Peste suina e cinghiali nelle zone urbane, Consiglio regionale: “Più fondi per potenziare le recinzioni”

Liguria. Peste suina e cinghiali nelle zone urbane al centro del Consiglio regionale di oggi, con la richiesta: “Più fondi per potenziare le recinzioni”.

Il Consiglio ha infatti approvato all’unanimità l’ordine del giorno 656 presentato da Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché vengano stanziate ulteriori risorse, oltre a quelle già stanziate per la biosicurezza nella legge 22 del 27 aprile 2022, necessarie per il contenimento dell’epidemia della Peste suina africana e per la realizzazione di un’ulteriore barriera di protezione per le aree urbane.

“Per contenere la peste suina africana e prevenire la presenza dei cinghiali è anche necessario realizzare una recinzione a protezione dei centri cittadini. Ricordo che i casi di peste suina accertati in Basso Piemonte e Liguria al 25 luglio risultano 173 (60 in Liguria) e che ormai la presenza degli ungulati in ambito urbano è diventata un’invasione con conseguente pericolo” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana (presidente della III commissione Attività produttive).

“A oggi le risorse stanziate per la recinzione di protezione della città potrebbero non essere sufficienti”.

“Pertanto la Lega ha presentato un ordine del giorno, che è stato approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria, che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché vengano destinati ulteriori fondi, oltre a quelli già stanziati per la biosicurezza con la legge n. 22 del 7 aprile 2022, necessari per il contenimento dell’epidemia della PSA e per la realizzazione di un’ulteriore barriera che impedisca al virus di arrivare nelle aree urbane” conclude.