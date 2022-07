Per la festa di San Nicolò a Pietra rimossi quasi 20 mezzi: “Divieto non ben segnalato”. Polizia locale: “Tutto regolare”

Pietra Ligure. “Io fortunatamente ho preso solo la multa, a molti altri invece, oltre alla sanzione, è stato anche rimosso il mezzo parcheggiato. I cartelli del divieto non erano ben visibili“. A raccontarlo è una tra i proprietari dei mezzi che erano stati lasciati in divieto di sosta (temporaneo) sul lungomare Bado a Pietra Ligure in occasione della festa di San Nicolò.

“Sul foglio non era indicato in quale zona non si potesse parcheggiare, non era neanche riportato il numero di ordinanza e l’ora in cui è stato messo il cartello. Sono anche passati a togliere i cartelli prima della fine del divieto”, ha sottolineato la ragazza. Ma la vicenda non si conclude qui: “Faremo ricorso contro la multa e la rimozione forzata”.

Il comandante della polizia locale di Pietra Ligure Domenico Colanghi ha spiegato che è stato tutto eseguito correttamente: “I cartelli erano posizionati ogni 15 metri, erano in vista e regolari. E oltre al cartello sono stati usati anche i nastri rossi e bianchi. Abbiamo iniziato alle 19.45, tre quarti d’ora dopo l’inizio del divieto”.

Poi aggiunge: “Su 70 parcheggi per auto, solo due macchine erano rimaste posteggiate e su 120 posteggi per moto, 15 mezzi sono stati rimossi. Finita la rimozione sono stati tolti i cartelli dal personale addetto del Comune”.

Se i destinatari della sanzione decideranno di presentare effettivamente ricorso, il Comune ricorrerà alle immagini delle telecamere: “A dimostrazione della regolarità possiamo mostrare le immagini dell’impianto di videosorveglianza“.