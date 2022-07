“Peagna sotto le stelle” raddoppia, la sfilata finale per lo scettro di “Miss delle Miss”

Ceriale. All’insegna della spensieratezza, amicizia e voler sognare come in una favola indossando abiti della speciale collezione “Assenzio by Cinzia Balbi”, torna l’appuntamento con “Peagna sotto le stelle” nella location del teatro C. Vacca della frazione di Peagna a Ceriale.

La sfilata, giunta alla sua quinta edizione, si terrà sabato 16 luglio: dopo lo shooting fotografico per le vie del borgo cerialese e nella location di Casa Girardenghi, alle ore 20.00 l’inizio della passerella che vedrà protagoniste 29 partecipanti pronte a sfidarsi per i titoli di “Miss Sorriso Peagna”, “Miss Eleganza Peagna” e infine l’ambito trono di “Miss Peagna” 2022.

Tra le novità di quest’anno, con un format che torna all’era pre-Covid, non ci sarà una giuria tecnica come le passate edizioni, ma sarà direttamente il pubblico che avrà mandato di votazione.

Non mancherà la cultura, con la possibilità di visite e ingressi liberi nella Biblioteca “Libri di Liguria”, della storica associazione “Amici di Peagna”, un tesoro librario unico in Liguria.

Ma l’edizione 2022 prevede un’altra sorpresa: per le tre Miss premiate seguirà una ulteriore sfilata nella quale ci saranno anche le Miss vincitrici degli anni scorsi. In palio il super-scettro di “Miss delle Miss di Peagna”, un titolo che vedrà l’incoronazione da parte dello stesso sindaco Luigi Romano.

I premi sono quadri realizzati con uno scatto di Franz Pelizza che raffigurano le partecipanti al teatro di Peagna durante la scorsa edizione.

Le partecipanti al concorso 2022 non provengono solo dalla Liguria ma anche da Piemonte e Lombardia: Flavia Belgrati, Sonia Uguccioni, Silvana Cannas, Rosaria Micalizzi, Barbara Saglietto, Mara Ricci, MarlenaZito, Anna De Vito, Laura Godino, Eleonora Sciavilla, Sara Bracco, Elena Ghigkions, Santina Tricomi, Ermina Sabli, Rita Castratore, Marcella Sarà, Patrizia Avanzi, Rosaria Porpora, Francesca Bianco, Alessandra De Maria, Sonia Frego, Marisol Panar, Chiara Raimonda, Francesca Zarina, Angela Balbis, Stephanie Gautier, Angelina Veltro e Sabina Pegoraro.

“Siamo felici di poter riproporre una manifestazione che ha visto negli anni una crescita nella partecipazione di modelle e fotografi, oltre ad un apprezzamento del pubblico, quest’anno, senza Covid, ancora più protagonista con la novità delle votazioni per eleggere le Miss” sottolinea la consigliere Gelmini.

“Inoltre, con l’edizione di quest’anno la serata sarà animata non solo dalla presentazione del nuovo personaggio “Althea” nel contesto di attrazioni della nostra frazione, ma anche una sfilata nella sfilata che darà la possibilità alle partecipanti e vincitrici di inseguire il sogno finale di “Miss delle Miss” aggiunge il consigliere delegato per la frazione di Peagna.

“Siamo riusciti a realizzare un ulteriore potenziamento della sfilata e dell’evento, con il coinvolgimento del territorio: ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione e lo staff che sarà coinvolto durante l’intera giornata di bellezza, armonia e intrattenimento” conclude.