“Peagna sotto le stelle” incorona la “Miss delle Miss”

Ceriale. Giornata all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia: 26 partecipanti delle 30 iscritte hanno realizzato un sogno, essere modelle per un giorno indossando stupendi abiti della collezione privata Cinzia Balbi “Assenzio Band” assieme a Monia Melioli e della sua “Atelier delle farfalle”, immortalati nei bellissimi scatti in Casa Girardenghi e per le vie del borgo cerialese, trasformato in un set fotografico a cielo aperto.

Anche l’apertura della rinomata biblioteca degli “Amici di Peagna” ha dato l’opportunità a immagini uniche con le modelle, dove storia, cultura e identità territoriale hanno trovato la massima espressione.

Non sono mancate le emozioni: ospiti graditi al teatro “Carlo Vacca” l’associazione “Ceriale NoStop” con la presentazione della loro maschera “A Scià Canunetti”, alla presenza del consigliere comunale di opposizione Fabrizio Dani, personaggio dolce ed elegante interpretato da Paola Montan, legato ad un antica ricetta tradizione del territorio cerialese.

Sullo stesso palco vetrina anche per “Althea”, la bella ninfa di Peagna, interpretata da Rosaria Porpora, personaggio tra storia e fantasia ideato dalla consigliera comunale con delega alla frazione Rosanna Gelmini: si è svolta la lettura della novella che l’accompagnerà in giro per l’Italia e nel mondo, oltre che sulle spiagge, facendo conoscere Peagna e tutte le sue peculiarità dipinte a mano sull’abito dalle pittrici Renza Merlo e Marinella Azzoni, ringraziate dal sindaco Luigi Romano con una targa.

Targa di ringraziamento anche per Jana Vidlakova del camping “Alì Babà” per l’ospitalità data alle due pittrici, necessaria per la realizzazione dell’opera d’arte.

Il pubblico ha scelto le tre Miss di Peagna sotto le stelle 2022:

– Miss Sorriso Peagna 2022: la borghettina Marisol Panari premiata da sindaco di Borghetto.

– Miss Eleganza Peagna 2022: Laura Godino di Albenga premiata dal consigliere regionale Stefano Mai

– Miss Peagna 2022: la cerialese Rosaria Porpora, già Miss Sorriso 2019, premiata dal vice sindaco Luigi Giordano.

I premi consegnati alle Miss sono stati quadri che immortalano uno scatto della precedente edizione, realizzati dal fotografo Franz Pelizza; un ulteriore arricchimento ai premi è arrivato da parte di Luca e Leda del bar-latteria di Ceriale che hanno donato alle Miss splendidi girocolli della “Mimi-Muà”, acquistati presso la boutique “Coccinella” di Ceriale.

Il sindaco Luigi Romano, il vice sindaco Luigi Giordano, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e il consigliere regionale Stefano Mai hanno dato mandato ad una sola Miss delle Miss di rappresentare cinque edizioni di Peagna sotto le Stelle ( 2018/2022). Il tavolo dei rappresentanti istituzionali protagonisti dell’evento ha infine votato Marisol Panari “MISS delle MISS Peagna 2022”, premiata e incoronata dal primo cittadino cerialese, a conclusione della sfilata.

“Non posso che ringraziare in maniera unanime tutti coloro che hanno reso possibile un’altra edizione di successo di Peagna sotto le stelle, con la nostra frazione sempre più protagonista dell’estate di Ceriale e della sua offerta turistica” afferma la consigliere comunale Rosanna Gelmini.

“Una manifestazione che anche quest’anno ha saputo rinnovarsi e proporre un format divertente e di intrattenimento, una giornata speciale per le Miss ma anche per il pubblico e i visitatori che hanno ammirato le attrattive del nostro magnifico borgo” conclude.