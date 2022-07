Savona. Rinviato, per motivi di salute, l’incontro in programma questa sera (11 luglio) alle ore 21,15 in piazza Sisto IV, con la scrittrice, drammaturga e giornalista Valeria Parrella.

Durante l’evento, uno dei tanti del festival letterario estivo “Parole ubikate in mare”, a cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona, Parrella avrebbe dovuto presentare il suo romanzo storico “La Fortuna”, edito da Feltrinelli.

Ancora non è stata decisa la data in cui si svolgerà.