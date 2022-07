“Parole ubikate in mare”: l’11 luglio a Savona l’incontro con la scrittrice Valeria Parrella

Savona. Lunedì 11 luglio ore 21,15 in piazza Sisto IV, appuntamento con un nuovo incontro del festival estivo “Parole ubikate in mare”, a cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona. Questa volta l’ospite sarà la scrittrice Valeria Parrella, che presenterà il suo libro “La Fortuna” (Feltrinelli).

Modera l’incontro Renata Barberis, mentre le letture saranno a cura dell’attore Jacopo Marchisio.

Parrella scrive un romanzo storico, affondando la trama dal 62 al 79 d.C. in diciassette anni che hanno cambiato la vita e morfologia della zona attorno al Vesuvio. E narra la storia in prima persona di Lucio, un ragazzo esemplare della Pompei che fu, dove cresce prima di essere costretto a studiare a Roma alla scuola di retorica di Quintiliano. Lucio ha amici, coltiva la fascinazione delle navi, e la sua esistenza ruota attorno alla natura che gli concede un’inclinazione naturale verso il mare, e al desiderio che lo accompagna. Ma ad ostacolare questo sogno c’è la figura paterna, e il necessario compromesso tra ciò che manca – il desiderio di governare una nave – e ciò che quasi certamente avrà – una carriera politica. Ciò che muove Lucio è poter avere un’opportunità, una sola occasione per dimostrare a suo padre e a sé stesso di essere capace di raccogliere il suo destino.

Valeria Parrella è scrittrice, drammaturga e giornalista. I suoi libri sono tradotti in 11 lingue: arabo, spagnolo, francese, inglese, tedesco, bosniaco, ceco, ungherese, polacco, svedese ed ebraico. Ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il premio Lampedusa, il premio Procida-Isola di Arturo, il premio Letterario Basilicata, il premio Tonino Guerra, il premio Flaiano per la narrativa per il romanzo Almarina che successivamente si piazza terzo al Premio Strega 2020. Collabora con La Repubblica e con l’Espresso.