Parole ubikate in mare, ad Albissola la presentazione de “La mente innamorata” di Vito Mancuso

Albissola Marina. Nuovo appuntamento con “Parole ubikate in mare”, la rassegna di incontri con gli autori a cura della Libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina.

Venerdì 15 luglio alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina Vito Mancuso presenta “La mente innamorata” (Garzanti). Introduce Renata Barberis. Brani musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino.

Mancuso (teologo, scrittore, docente di teologia moderna e contemporanea presso la facoltà di filosofia dell’Università San Raffaele di Milano, autore di saggi di successo) indica la strada da percorrere per dare ascolto al maestro interiore che ognuno custodisce dentro di sé, e raggiungere uno stato di felicità dell’esistenza puro e allo stesso tempo reale, sognante ma a occhi aperti, che rappresenta il dono maggiore che si possa ricevere dalla vita. Sperimentiamo costantemente dentro di noi inquietudine, paura, talora angoscia, e un ribollire di emozioni che obbliga la mente a un duro, continuo lavoro. Eppure ciascuno possiede nel profondo anche la forza esplosiva necessaria per sciogliere il nodo delle assillanti domande che tormentano l’esistenza, e per puntare a quell’ideale che nei secoli è stato chiamato in vari modi: Dio, Tao, Dharma, Spirito Santo, oppure amore, bene, sapienza.

Ingresso gratuito. In caso di pioggia l’incontro si terrà al coperto nel Museo Muda adiacente.