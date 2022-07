Parole ubikate in mare, a Savona incontro con l’immunologa Antonella Viola

Albissola Marina. Nuovo appuntamento con “Parole ubikate in mare”, la rassegna di incontri con gli autori a cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona.

Domenica 17 luglio alle 21.15 in piazza Sisto IV a Savona si terrà un incontro con l’immunologa Antonella Viola, che nell’occasione presenterà il libro “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere” (Feltrinelli). Introduce Renata Barberis.

In biologia il sesso è nato come opportunità di adattamento a un ambiente che cambia in fretta. Oggi è diventato la nostra gabbia, perché viviamo in un mondo rigidamente binario. Senza vedere le differenze che contano. Perché esiste il sesso? Che differenza c’è fra sesso e genere? Come funziona l’orientamento sessuale? Maschi e femmine sono diversi? E in cosa? Li stiamo curando nel modo giusto? Maschio e femmina sono distinti nella sostanza e nei ruoli. Eppure, questa visione non corrisponde alla realtà. Per un tempo troppo lungo abbiamo trovato differenze dove non ce ne sono e le abbiamo trasformate in dogmi. Abbiamo invece ignorato le differenze davvero importanti. Il corpo femminile è stato poco studiato, poco considerato e, di conseguenza, curato male.

Antonella Viola (immunologa e professoressa ordinaria di Patologia generale presso l’Università di Padova e Direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica, attualmente sono scorta per minacce novax) ci guida alla scoperta di una medicina giusta, finalmente attenta alle differenze fisiologiche legate al sesso ma anche alle conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute.

Ingresso gratuito. In caso di pioggia l’incontro si terrà al coperto nel Museo Muda adiacente.