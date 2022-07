“Parole ubikate in mare”, a Savona il giornalista e scrittore Antonio Caprarica

Savona. Dopo il successo di mercoledì sera con un pubblico di 450 persone, sabato 9 luglio ore 21,15 in Piazza Sisto IV a Savona torna la rassegna “Parole ubikate in mare”, a cura della Libreria Ubik e del Comune di Savona. L’ospite sarà il giornalista e scrittore Antonio Caprarica.

Caprarica presenterà il libro “William & Harry. Da inseparabili a nemici”. A moderare l’incontro sarà Renata Barberis. L’ingresso è gratuito.

Davvero è Meghan Markle, la bellissima ex attrice americana, la causa della fuga di Harry dalla prigione dorata di Buckingham Palace, oppure è il seme dell’irrequietezza, di quell’ansia di libertà ereditata dalla madre Diana? Poteva la sola influenza di una donna sbriciolare il rapporto fra due fratelli apparsi inseparabili per trent’anni? Il solido legame affettivo suscitato dalla dolcezza di Diana è evidente nelle tristissime immagini del settembre 1997, in cui i ragazzi seguono a capo chino il feretro della madre. Due orfani uniti dalla disperazione di una perdita immensa e dal ricordo di una felicità irrecuperabile, che entrambi manterranno vivo negli anni a seguire.

In questo nuovo capitolo dell’inesauribile saga dei Windsor Antonio Caprarica (giornalista e scrittore, ex capo dell’ufficio di Corrispondenza della Rai a Londra, Mosca e Parigi) ne ricostruisce le fasi più recenti, scandagliando il complicato vincolo di affetto e parentela che ha saldato le vite dei due principi, l’uno destinato al trono e l’altro al ruolo di «erede di scorta».