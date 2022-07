Panchina Albenga: il nome è quello del tecnico ingauno Pietro Buttu

La trattiva è ancora in dirittura d’arrivo ma la nuova proprietà dell’Albenga non ha perso tempo nell’identificare chi sarà il nuovo tecnico. La scelta è ricaduta sull’allenatore del Finale Pietro Buttu. Non lascia infatti dubbi lo scatto postato da Simone Marinelli sul suo profilo Instagram. Martedì dovrebbe essere in programma la presentazione ufficiale.

Sembra dunque materializzarsi un inatteso valzer delle panchina nel ponente ligure perché Flavio Ferraro è in predicato di approdare proprio sulla panchina del Finale.

Il club bianconero ripartirà dunque da un allenatore ingauno e che in passato ha indossato la maglia dell’Albenga. Pietro Buttu ha un curriculum invidiabile, dai campionati con il Laigueglia fino alle imprese con il Finale: vittoria dell’Eccellenza e campionato d’alta classifica in Serie D. A Pietro Buttu si deve anche il lancio nel calcio che conta del centrocampista, ora al Monza, Andrea Barberis.