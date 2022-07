Ospedale, Più Cairo: “Lambertini convochi urgentemente il Distretto socio sanitario per fare chiarezza”

Cairo Montenotte. Convocazione urgente del Distretto socio sanitario della Valbormida per fare chiarezza sui servizi che verranno garantiti all’interno del San Giuseppe in attesa della concreta realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità, visto che il completamente dell’opera edilizia è previsto nel 2026. A chiederlo al sindaco, nonché presidente del distretto, Paolo Lambertini è il gruppo di minoranza Più Cairo che ha depositato una mozione, inviata per conoscenza a tutti i 19 primi cittadini della Valle.

Nel documento, inoltre, vengono chiesti chiarimenti su come si intende intervenire per risolvere il problema della carenza di personale e quali accordi sono stati presi con i medici di famiglia che si occuperanno di gestire il Punto di primo intervento. “Come affermato dal presidente Toti – sottolineano i consiglieri Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio – in pratica il ppi verrà chiuso e sarà trasformato in un ambulatorio delle emergenze, gestito dai medici di famiglia e riservato ai codici bianchi e verdi su autopresentazione”.

“Considerato che dovrebbero restare in piedi gli studi dei medici di famiglia (che saranno collegati in rete per garantire aperture h12 sei giorni su sette), ma che manca totalmente l’inquadramento giuridico dei mmg, ci chiediamo quali accordi e quante assunzioni sono previste a livello infermieristico e quale ruolo rivestiranno gli infermieri di famiglia che saranno impiegati in molte delle nuove strutture definite dal decreto, visto che sembrano essere figure decisive ad esempio per la presa in carico dei pazienti nelle fasi post ricovero ospedaliero o in tutti quei casi dove c’è bisogno di una particolare assistenza vicino al domicilio del paziente. Ci chiediamo inoltre se verranno fissati gli standard per i servizi delle cure palliative (ad esempio gli hospice), per i dipartimenti di prevenzione e consultori familiari”.

E poi aggiungono: “La delibera regionale, che prevede la creazione a Cairo del primo ospedale di comunità della Liguria, è contraria a quanto necessita il territorio ed ignora per l’ennesima volta la mozione presentata nel 2016 in consiglio regionale, per ottenere il riconoscimento della Val Bormida quale area disagiata ai sensi del DM 70/2015. Mozione sostenuta da più di 18.000 firme (tra le quali anche quelle di attuali componenti della maggioranza che amministra la Regione). Non tiene conto inoltre del documento del 20 ottobre 2020 sottoscritto dai sindaci del Distretto socio sanitario, dalle confederazioni sindacali e dal Comitato sanitario locale ed approvato dai consigli comunali della valle ed infine contraddice quanto dichiarato pubblicamente dal presidente, nonché assessore alla sanità regionale, Toti nel dicembre 2017 in seguito ad una visita all’ospedale cairese, oltre che ignorare la mozione firmata il 19 marzo scorso dallo stesso Lambertini”.

“La delibera – continuano da Più Cairo – contraddice anche quanto contenuto nel bando regionale di affidamento dell’ospedale ad un soggetto privato, che poneva l’attivazione di un pronto soccorso con la presenza dei servizi ospedalieri annessi tra i requisiti inderogabili per l’assegnazione della gestione”.

“La comunità valbormidese merita una sanità di livello – evidenziano Briano, Berretta e Poggio -, una rete delle emergenze garantita e l’ospedale di Cairo non era mai stato messo in discussione fino al 2016, a prescindere da quelle che erano state le modifiche apportate dal decreto Balduzzi. Prima dell’avvento di Toti, la certezza della politica regionale era quella di avere un ospedale sempre più polispecialistico in cui avere molte discipline chirurgiche ed ambulatoriali quali oculistica, ortopedia, chirurgia vascolare, oltre alla chirurgia della mano ed alla chirurgia generale. In quest’ottica si poteva, come poi dimostrato, avere anche un’attività chirurgica ed ambulatoriale per i piccoli interventi di ginecologia. Eravamo di fronte ad un reale panorama di ospedale funzionale, efficace ed indispensabile per i valbormidesi grazie altresì al lavoro svolto dalla diagnostica, dalla riabilitazione e dal pronto soccorso. Ma anche dal successivo ppi h24. Per ciò che concerne l’ospedale di Cairo avevamo avuto un forte impegno regionale per la realizzazione delle nuove sale operatorie che rappresentavano una grande garanzia per il futuro. Poi sono arrivate altre strade, contro la sanità pubblica”.

“L’attuale piano sanitario regionale – conclude il gruppo di minoranza – è assolutamente lacunoso ed appare fortemente problematico. Senza contare la sostanziale indecifrabilità su cosa avverrà dentro il presidio ospedaliero, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza rispetto all’interesse primario della salute pubblica”.