Nuovo piano sanitario, Tomatis durissimo: “Parlano di una sanità diversa da quella reale, che ad oggi è un disastro”

Pietra Ligure. “Credo che chi sta parlando in questo momento non abbia la consapevolezza di quello che è l’ambito medico territoriale, di quanto stiamo vivendo sul nostro territorio. Sembra veramente che parlino di una realtà completamente diversa da quella reale“. E’ un commento duro, durissimo, quello con cui il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis “fotografa” l’incontro al Teatro Moretti di Pietra Ligure nel quale il governatore Giovanni Toti e i vertici della sanità ligure hanno illustrato il nuovo piano sanitario di Asl 2.

Il sindaco ingauno, da tempo acerrimo oppositore di questa riorganizzazione sia come medico che come amministratore pubblico, non fa sconti: “Non so quanto sia stato il caso di fare un incontro sulla sanità a 500 metri da un Dea di II livello dove ci sono persone che aspettano di essere visitate da 10-12 ore, e parte di queste se ne torneranno a casa senza aver ricevuto le cure adeguate”.

Tomatis è entrato a teatro, ma ne è uscito dopo circa 20 minuti in aperta polemica con il piano che Toti e i vertici di Asl e Alisa stavano dipingendo. “La sanità in questo momento è un disastro – ha tuonato – Credo che loro parlino di una sanità diversa da quella che vivo io e che vivono tutti i miei colleghi… noi oggi facciamo fatica a fare i medici perché non abbiamo risposte: le indagini diagnostiche vengono rinviate a 6-8 mesi, gli interventi chirurgici vengono fatti a un anno di distanza, non c’è disponibilità per le visite specialistiche, stiamo perdendo tutte le più grandi professionalità dei nostri ospedali. E’ una sanità completamente diversa da quella che viene descritta oggi pomeriggio“.

In questo nuovo piano, secondo Tomatis, c’è ben poco da salvare: “Io non conosco la realtà genovese, conosco quella di Asl2. E vi posso dire che non sono solo io a non condividere le scelte fatte, sono i risultati che non ci sono. Io non so se quando verrà attuato questo piano sanitario le cose miglioreranno… il fatto è che in sanità bisogna anche intervenire nell’immediatezza, perché non ci si può permettere di non curare i nostri cittadini e pazienti, nell’attesa di riuscire ad attuare un piano sanitario che peraltro né io né il territorio condividiamo“.